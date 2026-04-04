Geht auch der Kapitän? Warum Hertha wieder um Reese zittern muss

Berlin - Vergangene Saison verkündete Fabian Reese (28) noch vor dem Saisonfinale gegen Hannover via Stadionmikrofon mit viel Pathos seine Vertragsverlängerung , dennoch ist auch seine Zukunft offen.

Fabian Reese (28) ist in bestechender Form. © Anke Waelischmiller/dpa

Mehre Bundesligisten haben Herthas Unterschiedsspieler im Visier, berichtet die Bild. "Es ist richtig, dass es mehrere Interessenten aus der Bundesliga gibt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Hertha befindet sich in einer sehr wichtigen Phase. Da braucht es keine Unruhe", bestätigte sein Berater ohne konkrete Vereine zu nennen.

Geht jetzt das Zittern um den Top-Spieler schon wieder los? Bereits nach seinem ersten Hertha-Jahr verging kaum ein Tag ohne Reese-Gerücht, dann aber verletzte sich der Flügelflitzer schwer am Sprunggelenk und fiel monatelang aus.

Jetzt könnte es - ein Jahr nach dem Treuebekenntnis - wieder ein heißer Transfersommer werden.

Fakt ist: Reese liebt Hertha und Berlin, fühlt sich hier pudelwohl, hat aber auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, in der Bundesliga spielen zu wollen. Am liebsten mit Hertha BSC. Den Aufstieg aber werden die Berliner höchstwahrscheinlich verpassen.