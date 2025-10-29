Hertha besiegt Elversberg-Fluch: Diese Szene macht Leitl "wirklich happy"

Berlin - 2:4. 1:4, 0:4, 0:2 - gleich viermal gab es für Hertha BSC gegen Elversberg hintereinander Prügel. Im Pokal aber zeigten die Berliner diesmal den Saarländern die Grenzen auf. Mit 3:0 stehen die Hauptstädter völlig verdient im Achtelfinale .

Kapitän Fabian Reese (27, r.) überließ Joker Jon Dagur Thorsteinsson (26. 2.v.r.) vor dem Elfmeter den Ball. © Andreas Gora/dpa

Die 32.032 im nasskalten Olympiastadion wurden nicht enttäuscht. Der Alten Dame war der Respekt vor dem Angstgegner zunächst anzumerken, durch den Treffer von Michaël Cuisance (26) konnte man aber erahnen, dass der Spielverlauf es gut mit den Berlinern meint. Der erste Torschuss war gleich drin.

Als dann auch Sebastian Grönning (28) erst das 2:0 unnötig liegen ließ, wenig später aber goldrichtig stand, war klar: Hertha lässt sich das nicht mehr nehmen.

In der Nachspielzeit durfte dann auch endlich Jon Dagur Thorsteinsson (26) jubeln. Der Isländer verwandelte sicher vom Punkt. Endlich hat er sein erstes Hertha-Tor, weil ihm Kapitän Fabian Reese (27) den Ball überließ. Eine tolle Geste, wie auch Trainer Stefan Leitl (48) fand.

"Dazu muss man nicht mehr viel sagen. Ich bin wirklich happy, dass Fabi Reese ihm den Ball überlässt. Wenn man dann sieht, wie die Jungs auch nach dem Spiel miteinander feiern und Jon unterstützen, dann ist das einfach großartig."

Erst kurz zuvor eingewechselt, holte Thorsteinsson den Elfmeter raus und durfte dann selbst antreten. Eine riesige Last fiel von ihm ab, musste der 26-Jährige noch nach dem Last-Minute-Sieg gegen Düsseldorf unter der Woche zuvor Hohn und Spott über sich ergehen lassen, als er eine Hundertprozentige verstolperte.