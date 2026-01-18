Hertha BSC beißt sich an Karius die Zähne aus

Berlin - Hertha BSC hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga beim 0:0 am Samstagabend eine große Gelegenheit liegen gelassen, den Abstand auf Tabellenführer Schalke 04 zu verkürzen.

Schalke-Coach Miron Muslic (43, r.) wusste, bei wem er sich nach dem Spiel bedanken musste: bei seinem Keeper Loris Karius (32). © Andreas Gora/dpa

Sicher, das sogenannte Spitzenspiel wurde von den Zusammenstößen zwischen Ultras und Polizei überschattet und hätte stimmungsmäßig einen anderen Rahmen verdient, nichtsdestotrotz zeigten die Hausherren eine starke Leistung.

Das konnte man vom Klassenprimus aus Gelsenkirchen freilich nicht behaupten, denn die Gäste verließen sich ganz auf ihre defensiven Qualitäten - aktiv am Spiel haben sie kaum teilgenommen.

Das zeigte auch der Chancen-Zettel, den Sky-Experte Torsten Mattuschka (45) nach Spielschluss deutlich sichtbar in die Kamera hielt: Während er sich für die Berliner jede Menge Tormöglichkeiten notiert hatte, herrschte bei den Knappen gähnende Leere.

Beim Blick auf die Bilanz der Königsblauen ist das aber keine große Überraschung, denn sie haben erst 22 Treffer erzielt. Mit nur zehn Gegentoren stellen sie aber auch die derzeit beste Defensive, wohl nicht nur im deutschen Profifußball.

Die Schalker konnten sich einmal mehr bei ihrem bärenstarken Keeper Loris Karius (32) bedanken, und beim Unvermögen und dem Pech der Hausherren.