Hertha BSC: Fabian Reese soll bleiben und "Rentenvertrag" unterschreiben

Der 27-Jährige fühlt sich in Berlin aber einfach pudelwohl. An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass sich seine Vereinstreue auch durchaus bezahlt macht.

Damit wäre dem Hauptstadtklub ein echter Coup gelungen, denn Reese stand sowohl bei einigen Bundesligisten als auch bei ausländischen Klubs auf dem Wunschzettel. Zuletzt soll Besiktas Istanbul versucht haben, den Flügelflitzer mit viel Geld in die Türkei zu locken.

Die frohe Botschaft soll den Fans dann am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Hannover 96 im Olympiastadion verkündet werden.

Nach Informationen von Bild haben Spielerseite und Verein am Samstagabend letzte Details geklärt und sich auf ein Arbeitspapier bis 2030 geeinigt.

Fabian Reese (l.) und Kapitän Toni Leistner (34) werden auch in der kommenden Saison bei Hertha BSC auf und neben dem Platz vorangehen. © Andreas Gora/dpa

Der unangefochtene Superstar der Alten Dame steigt durch die Vertragsverlängerung nach Angaben des Boulevardblatts nämlich zum Top-Verdiener der Blau-Weißen auf.

Demnach soll er monatlich 150.000 Euro einstreichen, wodurch der gebürtige Kieler also 1,8 Millionen Euro im Jahr verdienen würde. Zudem beinhalte das Paket auch einen Anschlussvertrag für eine noch ungeklärte Funktion nach der aktiven Karriere, sodass "Fabi" also quasi bei Hertha in Rente gehen kann und für lange Zeit, das Gesicht des Klubs sein wird.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der ambitionierte Kicker seinen Traum von der Bundesliga begraben hat, sodass immer noch ein Abgang im Bereich des Möglichen ist, sollte der Hauptstadtklub in naher Zukunft nicht den Wiederaufstieg realisieren.

Mit dem Verbleib von Fabian Reese können die Berliner in der nächsten Saison einen erneuten Angriff auf das Oberhaus starten. Zudem konnte der Berliner Sport Club bereits die Schlüsselspieler Toni Leistner (34), Deyovaisio Zeefuik (27) und Michaël Cuisance (25) an sich binden.