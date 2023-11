Hertha verspielt nächste Führung: Kapitän Leistner hat keinen Bock mehr auf "Schweinetore"

Berlin - Am Freitagabend hätte Hertha BSC den Angriff auf die Spitzengruppe einläuten können - am Ende steht gegen Hannover 96 aber wieder nur ein Unentschieden , das die Alte Dame nicht voranbringt.

In der ersten Halbzeit hatten die Hertha-Kicker doppelten Grund zum Jubeln. © David Inderlied/dpa

Dabei starteten die Berliner bärenstark, gingen in der ersten Halbzeit nach Toren von Florian Niederlechner (33, 29. Minute) und Pascal Klemens (18, 45.) hochverdient mit 2:0 in Führung und dominierten die Gastgeber.

Spieler der ersten Hälfte war zweifelsohne Fabian Reese (25), der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr sorgte und beide Treffer mustergültig vorbereitete.

Die Blau-Weißen zeigten aber einmal mehr zwei Gesichter, denn so gut die Mannschaft in der ersten Halbzeit auftrat, so stark ließ sie in Durchgang zwei nach und hat dem Gegner "aus dem Nichts ein Tor geschenkt und sie so wieder aufgebaut", wie Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz den Spielverlauf analysierte.

Auch Toni Leistner (33) wurmte der Anschlusstreffer sehr, dem ein beinahe ungestörter Sololauf von Phil Neumann (26) vorausging.