Hertha im Trainingslager: Zwei Profis entgehen nur knapp einer Geldstrafe

Hertha BSC ist nach dem Flug-Chaos in Portugal angekommen. In Lagos bereiten sich die Berliner auf die Rückrunde vor. TAG24 ist live vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

Lagos (Portugal) - So war das aber nicht gedacht: Hertha BSC startet das Trainingslager in Portugal mit einer Panne. TAG24 ist mit vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Hertha bereitet sich noch bis Sonntag in Lagos auf die Rückrunde vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt Erst meldeten sich zwei Hertha-Stars ab, dann machten Schnee und Eis dem Berliner Winter-Fahrplan einen Strich durch die Rechnung. Fans und Mannschaft saßen bereits im Eurowings-Flieger, da wurde der Flug kurzerhand gestrichen. Per Charterflug ging es dann schließlich doch noch am Samstag an die Algarve. Erst gegen Mitternacht landete das Team, sowie die am BER gestrandeten Fans mit über sieben Stunden Verspätung in Portugal. Vom 3. bis 10. Januar will Stefan Leitl (48) hier in Lagos an der Mission Aufstieg feilen - trotz Hindernissen. Hertha BSC Nicht nur Eitschberger will weg: Wer noch bei Hertha auf der Streichliste steht Nicht mit an Bord: Diego Demme (34). Der Routinier klagt erneut über Schwindel, verpasste schon am Freitag den Trainingsauftakt. TAG24 ist live vor Ort und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

4. Januar, 16 Uhr: Zwei Profis entgehen nur knapp einer Geldstrafe

Der Geldstrafe sind sie entkommen. "Es geht schon los, Bro!“, bemerkt Marton Dardai und meint mit Bro Linus Gechter. Beide aber schaffen es locker noch rechtzeitig zum Aufwärmprogramm: Das zweite Training des Tages kann starten. Auch die rund 150 Hertha-Fans sind wieder dabei. Ebenfalls frisch eingetroffen: Hertha-Boss Dr. Peter Görlich. Zuvor äußerte sich noch Stefan Leitl in einer Medienrunde unter anderem über das Flug-Chaos, die Bedingungen oder worauf es jetzt ankommt. Mehr erfahrt ihr im Text "Hertha trotzt Reise-Chaos: "Die Jungs haben überragend mitgezogen".

Weiter geht's. © TAG24/Johannes Kohlstedt

4. Januar, 13 Uhr: Erstes Training beendet

Das war mal ein kurzer Aufgalopp. Nach einer guten Dreiviertelstunde war das erste Training auch schon vorüber. Im Fokus: Passübungen. Lediglich die Youngster Kian Todorovic, Elias Strasner und Soufian Gouram bekamen von Leitl noch eine kleine Exta-Übung, während sich die Hertha-Stars entweder mit Dehnen oder Lattenschießen die Zeit vertrieben. Für verwunderte Gesichter sorgte allerdings eine laut ertönende Sirene - pünktlich um 12 Uhr. Vertrauen wir aber mal der Google-KI, die sagt, dass es nur ein wohl täglicher Probealarm ist. Weiter geht es dann um 16 Uhr.

4. Januar, 12.14 Uhr: Hertha trainiert erstmals - Zeefuik fehlt

Das ist mal ein Kontrastprogramm. Eben noch beinahe im eiskalten Berlin gestrandet, legt Hertha bei fast schon T-Shirt-Wetter (bis zu 18 Grad) los. Bevor es richtig losgeht versammelte Leitl die komplette Mannschaft, richtete nach der erschwerten Anfahrt noch ein paar Worte ans Tean, ehe Athletiktrainier Henrik Kuchno das Aufwärmprogramm übernahm. Fast alle sind an Bord: Lediglich Deyovaisio Zeefuik (27) fehlt mit einem Infekt.

Stefan Leitl spricht zur Mannschaft. © TAG24/Johannes Kohlstedt

4. Januar, 10 Uhr: Alte Dame gegen Mitternacht angekommen

Guten Morgen. Die Berliner sind da! Hertha BSC ist mit reichlich Verspätung gegen Mitternacht wohlbehalten in Südportugal angekommen. Nach einer Mütze voll Schlaf kann es jetzt endlich richtig losgehen. Das erste Training des Trainingslagers findet schon in zwei Stunden (11 Uhr Ortszeit) statt. Danach geht es um 16 Uhr weiter.

3. Januar, 20.47 Uhr: Flug gestrichen, Hertha später ins Trainingslager

Das hat sich Hertha aber ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Zweitligist am Samstagnachmittag entspannt gen Süden fliegen, doch der Wintereinbruch hat den Berlinern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der Eurowings-Flug EW 8640 vom BER nach Faro wurde gestrichen - als Mannschaft und Fans schon im Flieger saßen. Statt um 17.30 Uhr an der Algarve zu landen, bleibt das Team wohl nun vorerst in Berlin. Immerhin: trainiert worden wäre heute ohnehin nicht mehr. Die erste Einheit ist für Sonntag geplant - wenn das Wetter mitspielt.

3. Januar, 17.47 Uhr: Hertha gibt Kader bekannt

Bom dia! Mit zwei Stunden Verspätung ist der Ticker inklusive dutzender Hertha-Fans sicher in Portugal gelandet. Während wir noch über den Wolken waren, hat Hertha derweil den Kader veröffentlicht. Wenig überraschend fehlen Diego Demme (34), Niklas Kolbe (29) und Dawid Kownacki (28) auf der Liste. Auch Agustin Rogel (28) und Tim Hoffmann (20) mussten Zuhause bleiben. Beide gelten als Abgangskandidaten. Der wechselwillige Julian Eitschberger (21) tritt die Reise hingegen an. Profiluft schnuppern dürfen auch Soufian Gouram (19), sowie Kian Todorovic (18).

3. Januar, 12.53 Uhr: Demme verpasst Trainingslager

Das geht ja gut los. Hertha BSC wird das Trainingslager ohne Diego Demme bestreiten müssen. Der Deutsch-Italiener klagt erneut über Schwindel, fiel deshalb immer wieder wochenlang aus. Er bleibt daher in Berlin. Auch Stürmer Dawid Kownacki (28) muss erkrankt zu Hause bleiben, berichtet Bild. Der Pole soll aber nachkommen. Für Stefan Leitl sind das keine guten Nachrichten, musste er schon während der Sommer-Vorbereitung auf wichtige Spieler verzichten. Jetzt gibt's auch im neuen Jahr Verletzten-Frust.

Diego Demme (34) fällt wieder mit Schwindel aus. © Langer/dpa

3. Januar, 12 Uhr: Erste Einheit in Portugal am Sonntag

Ein letzter Gruß aus dem verschneiten Berlin, dann hebt der Ticker schonmal ab. Bei dem Schmuddel-Wetter wird auch schnell klar, warum Hertha sich lieber im Süden vorbereitet. Nach einer Laufeinheit steigt dann auch die Mannschaft bald in den Flieger. Trainiert wird dann erstmals am Sonntag.

Der Flieger ist bereit, Hertha langsam auch. © TAG24

3. Januar, 9 Uhr: Hertha trainiert noch in Berlin