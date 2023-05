Herthas Blick in die Zukunft: Dann fällt die Dardai-Entscheidung

Berlin - Wolfsburg verzweifelt an einem 20-Jährigen! Bei seinem Bundesliga-Debüt hatte Nachwuchskeeper Tjark Ernst (20) gleich jede Menge zu tun. Die Wölfe erspielten sich besonders in der ersten Hälfte einen regelrechten Chancenwucher. Der Sieger aber hieß Hertha BSC (2:1) - dank Ernst und der Akademie.

Herthas Ibrahim Maza (17, r.) trifft zum 1:1. Der 17-Jährige erzielt in seinem zweiten Bundesligaspiel sein erstes Tor. © Swen Pförtner/dpa

Schon die Aufstellung zeigte: Das ist der viel zitierte Berliner Weg. Neben Ernst feierte auch Innenverteidiger Pascal Klemens (19) sein Bundesliga-Debüt. Dodi Lukebakio (25), Toptorjäger und Verkaufskandidat Nummer eins und Stevan Jovetic (33), der den Klub verlassen wird, fuhren hingegen gar nicht erst mit.

In aller Munde war aber ein 17-Jähriger: Ibrahim Maza. Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung war der Offensivspieler in seinem erst zweiten Bundesligaeinsatz zur Stelle.

"Ibo war schon in der U16 mein Spieler", erklärte Pal Dardai (47). "Ich habe damals zu ihm gesagt: Wenn du weiter so faul bleibst, schaffst du gar nichts. Du hast ein Talent wie kein anderer beim Nachwuchs von Hertha BSC. Das ist unbeschreiblich. Ein Talent von Gott. Seitdem ist der Junge wirklich fleißig. Es macht Spaß, ihn einzuwechseln."

Sein erster Bundesligatreffer ist gleichzeitig einer für die Geschichtsbücher. Das Eigengewächs löste Luca Netz (20) als jüngsten Torschützen der Klub-Historie ab.

Zuvor musste Dardai seine Jungs aber nochmal wachrütteln. In der Kabine muss es laut hergegangen sein. "Der Trainer hat ganz schön Gas gegeben. Aber das war alles okay, alles im Rahmen und genau das, was wir gebraucht haben", verriet Florian Niederlechner (32).