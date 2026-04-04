Wechselt Hertha-Juwel? Insider bringt diesen Verein ins Spiel

Berlin - Bayer Leverkusen , Eintracht Frankfurt oder doch Bayern München : Hertha BSC wird aller Voraussicht nach sein Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) im Sommer verlieren, aber wer bekommt den Zuschlag?

Kennet Eichhorn (16, r.) weiß schon in jungen Jahren, sich gegen gestandene Profis wie Ivan Prtajin (29) durchzusetzen. © Andreas Gora/dpa

Der Vertrag des 16-Jährigen ist offenbar mit einer Ausstiegsklausel versehen, die sich zwischen zehn und zwölf Millionen Euro bewegen soll.

Kein Wunder, dass Vereine aus der Bundesliga und sogar internationale Top-Klubs mit den Hufen scharren, denn das Portal transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert bereits in jungen Jahren auf 20 Millionen Euro.

Vielen Experten gilt das Wunderkind als legitimer Nachfolger von DFB-Legende Toni Kroos (36). Da wird dann natürlich auch dessen Ex-Klub Real Madrid hellhörig.

Der spanische Sportjournalist José Miguel Villarroya hat jetzt gegenüber französischen Medien bestätigt, dass er selbst Eichhorn den Scouts der Königlichen nahegelegt habe, relativierte dann aber umgehend: "Meinen Informationen zufolge steht er jedoch kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt."

Diese Aussage überrascht, denn Frankfurt gilt zwar als heißer Interessent, einen konkreten Vorstoß hat es aber bislang nicht gegeben. Das bestätigte jetzt auch Florian Plettenberg und verwies das Gerücht ins Land der Märchen.