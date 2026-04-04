Wechselt Hertha-Juwel? Insider bringt diesen Verein ins Spiel
Berlin - Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder doch Bayern München: Hertha BSC wird aller Voraussicht nach sein Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) im Sommer verlieren, aber wer bekommt den Zuschlag?
Der Vertrag des 16-Jährigen ist offenbar mit einer Ausstiegsklausel versehen, die sich zwischen zehn und zwölf Millionen Euro bewegen soll.
Kein Wunder, dass Vereine aus der Bundesliga und sogar internationale Top-Klubs mit den Hufen scharren, denn das Portal transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert bereits in jungen Jahren auf 20 Millionen Euro.
Vielen Experten gilt das Wunderkind als legitimer Nachfolger von DFB-Legende Toni Kroos (36). Da wird dann natürlich auch dessen Ex-Klub Real Madrid hellhörig.
Der spanische Sportjournalist José Miguel Villarroya hat jetzt gegenüber französischen Medien bestätigt, dass er selbst Eichhorn den Scouts der Königlichen nahegelegt habe, relativierte dann aber umgehend: "Meinen Informationen zufolge steht er jedoch kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt."
Diese Aussage überrascht, denn Frankfurt gilt zwar als heißer Interessent, einen konkreten Vorstoß hat es aber bislang nicht gegeben. Das bestätigte jetzt auch Florian Plettenberg und verwies das Gerücht ins Land der Märchen.
Wo setzt Kennet Eichhorn im Sommer seine Karriere fort?
Der Transfer-Experte sprach in der Sky-Sendung "Transfer Update" zwar von "hochrangigen spanischen Medien", aber allzu seriös scheint die Quelle nicht zu sein, schließlich wurde sogar der Name des Mittelfeld-Talents falsch geschrieben.
"Wir haben überall reingehört, wir können sagen, dass das so nicht stimmt", vermeldete Plettenberg. "Es gibt keine Einigung, keine Zusagen, keine Unterschriften. Stand jetzt ist ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt nicht geplant."
Zuletzt soll sich vielmehr Bayer Leverkusen intensiv um die Dienste des Youngsters bemüht haben. So sei eine Delegation um Geschäftsführer Simon Rolfes (44) zu geheimen Gesprächen mit der Spielerseite nach Berlin gereist - Ausgang offen.
Und dann wäre da ja auch noch der große FC Bayern, für die Kennet Eichhorn nach Aussage des Sky-Experten auf der Position im zentralen Mittelfeld das "Top-, Top-, Top-, Top-Transferziel für den Sommer" ist.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa