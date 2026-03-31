Verliert Hertha BSC in kurzer Folge zwei Mega-Talente an diesen Bundesligisten?
Berlin - Wird es jetzt richtig ernst? Dass Kennet Eichhorn (16) Hertha BSC im Sommer verlassen könnte, pfeifen die Spatzen schon lange von den Dächern, aber ein Interessent will jetzt offenbar Nägel mit Köpfen machen.
Und wieder ist es ein "schlechter" alter Bekannter aus der Bundesliga, denn ähnlich wie im Fall von Borussia Mönchengladbach, könnte auch Bayer Leverkusen in kurzer Zeit zum zweiten Mal bei der Alten Dame zuschlagen.
Nach Informationen von Sky-Experte Florian Plettenberg soll jüngst nämlich eine Bayer-Delegation um Geschäftsführer Simon Rolfes (44) und Kim Falkenberg (37), seines Zeichens Direktor für den Profifußball bei der Werkself, in die Hauptstadt geflogen sein.
In Berlin soll es dann ein geheimes Treffen mit der Spielerseite gegeben haben. Dabei soll dem Mega-Talent ein konkreter Plan vorgelegt worden sein, wie man seine weitere Entwicklung bei Bayer vorantreiben will, und der könnte auch eine positive Nachricht für die Blau-Weißen beinhalten.
Denn nach Informationen von "Bild" sollen Rolfes und Co. mit dem Gedanken spielen, den 16-Jährigen zunächst für eine Saison zu verleihen, damit er weiter die nötige Spielpraxis sammeln kann, und hier könnten die Berliner zum Zug kommen.
Der Mittelfeldspieler könnte eine weitere Saison im gewohnten Umfeld verbringen und sich bei einem bekannten Trainerteam um seinen Förderer Stefan Leitl (48) weiterentwickeln, bevor er dann den Sprung ins Oberhaus wagt.
Sky-Experte Florian Plettenberg berichtet bei X über das Geheimtreffen rund um Kennet Eichhorn
Wandelt Kennet Eichhorn auf den Spuren von Ibrahim Maza und Toni Kroos?
Bei einer festgeschriebenen Ablösesumme zwischen zehn und zwölf Millionen Euro hätte der Hauptstadtklub auf jeden Fall das nötige Kleingeld für die Leihe.
Sollte sich Kennet tatsächlich für einen Abgang in Richtung Rheinland entscheiden, würde er auf den Spuren von Ibrahim Maza (20) wandeln, der im vergangenen Sommer denselben Weg gegangen ist - ebenfalls für zwölf Millionen Euro.
In Leverkusen hat sich der 20-Jährige inzwischen zum Stammspieler entwickelt und durfte auch in der Champions League Luft schnuppern. Im Sommer wird "Ibo" aller Voraussicht nach zum WM-Kader von Algerien gehören.
Aber nicht nur die Parallele zu Maza würde für einen Wechsel zu Bayer Leverkusen sprechen. Schließlich hat auch Toni Kroos (36) einst unter dem Bayer-Kreuz gespielt, mit dem Eichhorn schon in jungen Jahren verglichen wird.
Allerdings sollen mit Bayern München und Real Madrid auch zwei andere Ex-Klubs von Kroos um den Youngster buhlen. Ein Wechsel ins Ausland käme für "Kenny" aber wohl noch zu früh.
Damit wären auch andere europäische Top-Klubs wie Manchester United, Paris St. Germain oder der FC Barcelona aus dem Rennen, die allesamt die Fühler nach Kennet Eichhorn ausgestreckt haben sollen.
Titelfoto: Ulrich Hufnagel/dpa