Verliert Hertha BSC in kurzer Folge zwei Mega-Talente an diesen Bundesligisten?

Berlin - Wird es jetzt richtig ernst? Dass Kennet Eichhorn (16) Hertha BSC im Sommer verlassen könnte, pfeifen die Spatzen schon lange von den Dächern, aber ein Interessent will jetzt offenbar Nägel mit Köpfen machen.

Wechselt Kennet Eichhorn (16, l.) im Sommer zu Bayer Leverkusen? © Ulrich Hufnagel/dpa

Und wieder ist es ein "schlechter" alter Bekannter aus der Bundesliga, denn ähnlich wie im Fall von Borussia Mönchengladbach, könnte auch Bayer Leverkusen in kurzer Zeit zum zweiten Mal bei der Alten Dame zuschlagen.

Nach Informationen von Sky-Experte Florian Plettenberg soll jüngst nämlich eine Bayer-Delegation um Geschäftsführer Simon Rolfes (44) und Kim Falkenberg (37), seines Zeichens Direktor für den Profifußball bei der Werkself, in die Hauptstadt geflogen sein.

In Berlin soll es dann ein geheimes Treffen mit der Spielerseite gegeben haben. Dabei soll dem Mega-Talent ein konkreter Plan vorgelegt worden sein, wie man seine weitere Entwicklung bei Bayer vorantreiben will, und der könnte auch eine positive Nachricht für die Blau-Weißen beinhalten.

Denn nach Informationen von "Bild" sollen Rolfes und Co. mit dem Gedanken spielen, den 16-Jährigen zunächst für eine Saison zu verleihen, damit er weiter die nötige Spielpraxis sammeln kann, und hier könnten die Berliner zum Zug kommen.

Der Mittelfeldspieler könnte eine weitere Saison im gewohnten Umfeld verbringen und sich bei einem bekannten Trainerteam um seinen Förderer Stefan Leitl (48) weiterentwickeln, bevor er dann den Sprung ins Oberhaus wagt.