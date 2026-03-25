Talente-Klau bei Hertha BSC: Bedient sich derselbe Bundesliga-Klub zum fünften Mal?

Berlin - Passiert es schon wieder? Bei Hertha BSC könnte im Sommer ein weiteres Eigengewächs den Berliner Weg verlassen, denn erneut klopft ein Klub aus der Bundesliga an, der den Berlinern in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Linus Gechter (22, l.) könnte im Sommer das nächste Hertha-Eigengewächs werden, das zu Borussia Mönchengladbach wechselt. © Andreas Gora/dpa

In diesem Fall ist aber nicht die Rede von Mega-Talent Kennet Eichhorn (16), obwohl der Mittelfeldstratege, der in jungen Jahren bereits mit Toni Kroos (36) vergleichen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer seinen Jugendklub ebenfalls verlassen wird.

Gemeint ist Linus Gechter (22), der nach Informationen von Sky Sport News gleich von mehreren Bundesligisten umworben sein soll, darunter auch Borussia Mönchengladbach.

"Nicht schon wieder", werden sich jetzt wohl einige Fans und vielleicht auch der eine oder andere Verantwortliche bei der Alten Dame denken, denn es wäre nicht das erste Mal, dass die Fohlen den Blau-Weißen ein Eigengewächs streitig machen.

2015 wechselte Nico Schulz (32) an den Niederrhein, bevor er in Hoffenheim und Dortmund zum Nationalspieler heranreifte. Mittlerweile ist der 32-jährige Linksverteidiger nach einem Abstecher in die Türkei vereinslos.