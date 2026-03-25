Talente-Klau bei Hertha BSC: Bedient sich derselbe Bundesliga-Klub zum fünften Mal?
Berlin - Passiert es schon wieder? Bei Hertha BSC könnte im Sommer ein weiteres Eigengewächs den Berliner Weg verlassen, denn erneut klopft ein Klub aus der Bundesliga an, der den Berlinern in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
In diesem Fall ist aber nicht die Rede von Mega-Talent Kennet Eichhorn (16), obwohl der Mittelfeldstratege, der in jungen Jahren bereits mit Toni Kroos (36) vergleichen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer seinen Jugendklub ebenfalls verlassen wird.
Gemeint ist Linus Gechter (22), der nach Informationen von Sky Sport News gleich von mehreren Bundesligisten umworben sein soll, darunter auch Borussia Mönchengladbach.
"Nicht schon wieder", werden sich jetzt wohl einige Fans und vielleicht auch der eine oder andere Verantwortliche bei der Alten Dame denken, denn es wäre nicht das erste Mal, dass die Fohlen den Blau-Weißen ein Eigengewächs streitig machen.
2015 wechselte Nico Schulz (32) an den Niederrhein, bevor er in Hoffenheim und Dortmund zum Nationalspieler heranreifte. Mittlerweile ist der 32-jährige Linksverteidiger nach einem Abstecher in die Türkei vereinslos.
Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet bei X, dass Linus Gechter Hertha BSC verlassen will
Schulz, Netz, Ullrich, Gechter: Borussia Mönchengladbach heiß auf Herthas Abwehr-Asse
Den Gladbachern hat es offenbar besonders die defensive Ausbildung der Hertha-Bubis angetan, denn im Sommer 2021 beschritt Luca Netz (22) denselben Weg wie Schulz.
Auch der 22-Jährige ist in der Abwehr auf der linken Seite zu Hause. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, etablierte sich Netz zwischenzeitlich zum Stammspieler bei der Borussia. Seit diesem Winter kickt er für Nottingham Forest in der Premier League.
Denn bei den Borussen wurde er auf seiner Position verdrängt - ausgerechnet durch einen weiteren Ex-Herthaner. Im Sommer 2023 wechselte auch Lukas Ullrich (22) aus der zweiten Mannschaft der Spree-Athener nach Mönchengladbach - ablösefrei. Ein schmerzhafter Verlust für den Hauptstadtklub, der das Talent gern zu den Profis hochgezogen hätte.
Ebenfalls aus der Zweitvertretung der Hertha verabschiedete sich ein Jahr zuvor Jamil Najjar (22) in Richtung Ruhrgebiet. Er schaffte bislang aber nicht den Durchbruch bei den Profis und schnürt aktuell die Schuhe für die zweite Mannschaft des VfL Bochum.
Mit Gechter würde nun also das fünfte Eigengewächs den Weg zu den Fohlen beschreiten, die nach Sky-Angaben bereit sein sollen, die moderate Ausstiegsklausel für den Innenverteidiger zu ziehen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa