Kenny Eichhorn verlässt Hertha BSC: "Abschied fällt mir alles andere als leicht"
Berlin - Am Mittwochabend hat Hertha BSC offiziell den Abschied von Kennet Eichhorn (16) verkündet - das Mega-Talent wechselt dauerhaft zu Bayer 04 Leverkusen.
Damit finden zähe Wochen des Ringens um die Gunst des 16-Jährigen ein Ende. Der junge Mittelfeldstratege hatte laut Medienberichten eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert, die bis zum 15. Juni aktiviert werden musste.
Jetzt hat also die Werkself wieder einmal das Rennen um ein Hertha-Juwel gemacht. Bereits im vergangenen Sommer wechselte Ibrahim Maza (20) aus der Hauptstadt nach Nordrhein-Westfalen.
"Ich bin bei Hertha einen Weg gegangen, der mich geprägt hat. Und das seit der U9", betonte Eichhorn. "Der Abschied fällt mir daher alles andere als leicht", kommentierte das Eigengewächs seinen Transfer zu Bayer 04.
Für seine Zeit bei der Alten Dame sei er unendlich dankbar. "Ich konnte hier wachsen, reifen und meinen Traum wahr werden lassen, Profi zu werden", brachte der Youngster seine Verbundenheit mit dem Verein zum Ausdruck.
Er habe bei der Hertha jedes Jahr, in jeder Mannschaft Vertrauen, Unterstützung und Rückhalt gespürt - zuletzt von Profi-Trainer Stefan Leitl (48), der seinen Schützling schon in der Vorbereitung zur abgelaufenen Spielzeit gelobt hatte.
Kennet Eichhorn: "Hertha wird immer ein ganz besonderer Teil meines Lebens bleiben"
"Vergesst mir den Kenny Eichhorn nicht", machte der Hertha-Coach im vergangenen Sommer Journalisten am Rand einer Trainings-Session auf das aufstrebende Talent aufmerksam.
Und der 48-Jährige sollte recht behalten, denn Eichhorns Marktwert explodierte binnen kürzester Zeit auf sage und schreibe 20 Millionen Euro. Kein Wunder, dass sich sämtliche europäische Schwergewichte um das Mittelfeld-Juwel rissen.
"Ich will mich bei allen Trainern, Mitarbeitern, Mitspielern und den Menschen im Umfeld hier bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet, gefördert und an mich geglaubt haben", bekräftigte der Teenager.
Jetzt beginne ein neues Kapitel für ihn, "aber Hertha wird immer ein ganz besonderer Teil meines Lebens bleiben", unterstrich er. Bayer ist bekannt für seine Förderung von Talenten wie Kai Havertz (27) oder Florian Wirtz (23), die beide den Sprung nach England geschafft haben.
Diesen Weg hätte auch Kennet Eichhorn gehen können, denn besonders der FC Liverpool hatte hart um ihn gekämpft. Dass er in einigen Jahren womöglich doch noch Teamkollege von Wirtz wird, soll laut einem "Insider" weiter im Bereich des Möglichen liegen.
Demnach sollen die Reds "vertragliche Zusicherungen" haben, Kenny mit 19 Jahren an die Anfield Road zu holen, dann soll angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit Leverkusen aktiviert werden können. Ohne offizielle Bestätigung sollte man aber auch nicht zu viel Wert auf dieses Gerücht legen.
Titelfoto: Hertha BSC / City-Press