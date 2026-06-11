Kenny Eichhorn verlässt Hertha BSC: "Abschied fällt mir alles andere als leicht"

Berlin - Am Mittwochabend hat Hertha BSC offiziell den Abschied von Kennet Eichhorn (16) verkündet - das Mega-Talent wechselt dauerhaft zu Bayer 04 Leverkusen .

Kennet Eichhorn (16) ist bei Hertha BSC zum jüngsten Torschützen der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal avanciert. © Hertha BSC / City-Press

Damit finden zähe Wochen des Ringens um die Gunst des 16-Jährigen ein Ende. Der junge Mittelfeldstratege hatte laut Medienberichten eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert, die bis zum 15. Juni aktiviert werden musste.

Jetzt hat also die Werkself wieder einmal das Rennen um ein Hertha-Juwel gemacht. Bereits im vergangenen Sommer wechselte Ibrahim Maza (20) aus der Hauptstadt nach Nordrhein-Westfalen.

"Ich bin bei Hertha einen Weg gegangen, der mich geprägt hat. Und das seit der U9", betonte Eichhorn. "Der Abschied fällt mir daher alles andere als leicht", kommentierte das Eigengewächs seinen Transfer zu Bayer 04.

Für seine Zeit bei der Alten Dame sei er unendlich dankbar. "Ich konnte hier wachsen, reifen und meinen Traum wahr werden lassen, Profi zu werden", brachte der Youngster seine Verbundenheit mit dem Verein zum Ausdruck.

Er habe bei der Hertha jedes Jahr, in jeder Mannschaft Vertrauen, Unterstützung und Rückhalt gespürt - zuletzt von Profi-Trainer Stefan Leitl (48), der seinen Schützling schon in der Vorbereitung zur abgelaufenen Spielzeit gelobt hatte.