Verlieren verboten: Hertha BSC im Heimspiel gegen Mainz gehörig unter Druck

In erste Linie sollten die Blau-Weißen aber natürlich auf sich selbst schauen und nach Möglichkeit den dritten Heimsieg in Folge einfahren - das gab es zuletzt übrigens zum Saisonstart 2018/19.

In dieser prekären Lage wäre ein Dreier gegen formstarke Mainzer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für die Alte Dame vor den heimischen Fans im Olympiastadion eminent wichtig!

Der VfL hatte sich im Freitagsspiel etwas überraschend mit 2:0 beim 1. FC Köln durchgesetzt und konnte mit dem Sieg vom letzten Platz direkt auf Rang 14 springen und damit an den Berlinern vorbeiklettern - so eng geht es in den Niederungen der Tabelle zu.

Für Hertha-Coach Sandro Schwarz (44) ist es das zweite Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Mainz 05. © Marius Becker/dpa

Allerdings sieht die Bilanz der Herthaner gegen die Rheinland-Pfälzer alles andere als rosig aus, denn der Hauptstadtklub wartet seit sieben Partien auf einen Erfolg gegen die 05er.

Der letzte Sieg liegt mittlerweile vier Jahre zurück. Seitdem hagelte es für die Charlottenburger vier Niederlagen - dreimal wurden die Punkte geteilt, so auch im Hinspiel, als BSC in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich schlucken musste.

Für Hertha-Coach Sandro Schwarz (44) wird es die zweite Begegnung mit seinem Ex-Klub sein, für den er als Spieler und Trainer aktiv war. Doch für Sentimentalität bleibt dem 44-Jährigen keine Zeit.

"Das kommende Heimspiel ist wichtig! Ich bin überzeugt von meiner Mannschaft – was Verhaltensweise, Mentalität und Haltung angeht. Am Samstag brauchen wir ein gutes Pressingverhalten und müssen schnell in die Umschaltmomente kommen", kündigte der Trainer bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Heimspiels an.