Verliert Hertha BSC nächstes Eigengewächs? Bundesliga und Premier League im Spiel

Marton Dardai (22) zählte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern bei Hertha BSC, ist unter dem neuen Coach Cristian Fiél (44) aber bislang ins Hintertreffen geraten. © Soeren Stache/dpa

In der laufenden Spielzeit war es um den Sohn von Hertha-Legende Pal Dardai (48) bislang ziemlich ruhig.

Sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal kam der 22-Jährige unter dem neuen Coach Cristian Fiél (44) noch nicht so richtig zum Zug, was sicher auch seiner längeren Pause nach dem Einsatz bei der Europameisterschaft geschuldet ist.

Erstaunlicherweise gab es bisher aber auch auf dem Transfermarkt kaum Gerüchte zu seiner Person, doch jetzt überschlagen sich die Ereignisse förmlich, denn gleich mehrere Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland sollen an dem Defensivallrounder interessiert sein.

Transfer-Experte Florian Plettenberg (36) berichtete beim Kurznachrichtendienst X, dass der FC Augsburg und Werder Bremen den ungarischen Nationalspieler auf dem Zettel haben.