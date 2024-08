1. FC Köln gegen den HSV im Liveticker: Choreo-Zoff vor dem Kracher

Köln - Viel mehr geht in der 2. Bundesliga nicht: Der Auftaktkracher zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV eröffnet am heutigen Freitag (20.30 Uhr) die neue Zweitliga-Saison.

Die beiden Traditionsklubs gelten nicht nur als DIE absoluten Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga - das 109. Duell der beiden ehemaligen deutschen Meister liefert schon im Vorfeld einige hoch spannende Storys.

Bereits vor dem Anpfiff geht es hoch her: Der HSV veröffentlichte am gestrigen Donnerstagabend eine Stellungnahme, in der es um eine nicht genehmigte Fan-Choreo ging.

Demnach hatten die HSV-Fans eine Choreo geplant, die vom Effzeh jedoch nur genehmigt worden wäre, wenn sich der Rautenklub dafür verbürgt hätte, dass dabei keine Pyrotechnik eingesetzt wird.