Aus für HSV-Aufsichtsratschef Marcell Jansen! Nachfolger steht schon fest

Marcell Jansen (37, r.) ist nicht länger Aufsichtsratschef der HSV Fußball AG. Sein Nachfolger ist Michael Papenfuß (68). (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Wie der Verein mitteilte, übergab der 37-Jährige das Amt im Anschluss an die Hauptversammlung der HSV Fußball AG am Montagmorgen an seinen gewählten Nachfolger Michael Papenfuß (68).

Jansen wird dennoch weiterhin Teil des Gremiums bleiben, in das neben Papenfuß auch noch Block-House-Geschäftsführer Stephan von Bülow, Markus Frömming, Ex-Vorsänger Henrik Köncke und Dr. Hans-Walter Peters gewählt wurden.

"Es freut mich sehr, dass wir in Abstimmung mit den Gesellschaftern und nach vielen differenzierten, internen Gesprächen einen Konsens erzielen konnten. Es ist gut und wichtig, dass wir einen gemeinschaftlichen Weg gehen, bei dem die Zukunft der HSV Fußball AG und das Zusammenspiel zwischen dem Verein und den anderen Gesellschaftern im Mittelpunkt stehen", erklärte Papenfuß.

Überraschend: Der frühere Vorsitzende Dr. Andreas Peters (54) gehört dem neuen Aufsichtsrat nun doch nicht mehr an.



Der 54-Jährige, der zunächst aus dem Gremium ausscheiden wollte und es sich vor Kurzem eigentlich noch anders überlegt hatte, bleibt dem HSV jedoch in einer beratenden Rolle erhalten.