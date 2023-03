07.03.2023 13:30 DFL terminiert 30. Zweitliga-Spieltag: HSV und St. Pauli müssen zeitgleich ran

Der HSV und der FC St. Pauli müssen am 30. Zweitliga-Spieltag zeitgleich ran: am 29. April um 13 Uhr. Die Rothosen in Magdeburg, die Kiezkicker gegen Bielefeld.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Dienstag den 30. Zweitliga-Spieltag zeitgenau terminiert. Der HSV und der FC St. Pauli müssen im Rahmen des 30. Zweitliga-Spieltags zeitgleich ran: am 29. April um 13 Uhr. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa Sowohl der HSV als auch Stadtrivale FC St. Pauli müssen am Samstagmittag (29. April) um 13 Uhr antreten. Während die Rothosen auswärts beim 1. FC Magdeburg gastieren (Hinspiel 2:3), empfangen die Kiezkicker im heimischen Millerntor Stadion Arminia Bielefeld (Hinspiel: 0:2). Somit müssen nun nur noch die Spieltage 31 bis 34 terminiert werden, wobei bereits feststeht, dass der letzte Spieltag - wie gewohnt - zeitgleich am 28. Mai um 15.30 Uhr stattfinden wird. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV Darmstadt 98 23 37:18 49 2 Hamburger SV 23 44:26 48 3 1. FC Heidenheim 1846 23 45:25 46 4 SC Paderborn 07 23 47:29 39 5 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 23 37:29 38 6 1. FC Kaiserslautern 23 37:30 38 7 FC St. Pauli 1910 23 32:27 35 8 Holstein Kiel 23 40:38 33 9 Karlsruher SC 23 35:33 31 10 Hannover 96 23 32:31 30 11 SpVgg Greuther Fürth 1903 23 29:35 27 12 1. FC Magdeburg 23 31:42 27 13 1. FC Nürnberg 23 18:35 25 14 FC Hansa Rostock 23 18:31 24 15 Eintracht Braunschweig 23 29:41 22 16 Arminia Bielefeld 23 31:38 21 17 SV Sandhausen 1916 23 24:41 20 18 SSV Jahn Regensburg 23 22:39 20 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa