HSV-Blog: Erste Testspiel-Gegner sind bekannt

HSV-Blog: Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig soll das Interesse der Rothosen geweckt haben. Davie Selke hingegen steht vor dem Abschied.

Hamburg - Sommerpause! Nach dem letzten Saisonspiel bei Greuther Fürth und der großen Aufstiegsparty in der Innenstadt haben sich die Spieler des HSV in den Urlaub verabschiedet. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf die kommende Bundesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Anfang Juli steigen die Profis dann auch wieder ins Training ein. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

6. Juni, 10.10 Uhr: HSV testet gegen Elstorf und Oldenburg

Die ersten Testspielgegner sind fix. Wie der HSV am Freitagvormittag bekannt gab, bestreitet der Bundesliga-Aufsteiger in der Vorbereitung am 5. Juni sein Testspiel beim Bezirksligisten TSV Elstorf (13 Uhr). Einen Tag später heißt der Gegner VfB Oldenburg (13.30 Uhr) aus der Regionalliga. Zu diesem Zeitpunkt sind die Rothosen erst wenige Tage im Training. Merlin Polzin begrüßt sein Team am 2. Juli erstmals auf dem Rasen.

4. Juni, 10.29 Uhr: Deschamps hat Dompé im Blick

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps macht dem HSV-Spieler Jean-Luc Dompé zumindest kleine Hoffnungen auf eine Einladung zur Fußball-Nationalmannschaft. "Er gehört zu den Spielern, die dazukommen können, die wir uns noch anschauen. Aber wir haben auch unzählige andere gute Spieler", sagte Deschamps der Sport Bild. Vize-Weltmeister Frankreich nimmt in dieser Woche an der Nations-League-Endrunde in Deutschland teil. Halbfinal-Gegner ist am Donnerstag in Stuttgart der Europameister Spanien (21 Uhr/ARD und DAZN). Die Franzosen sind auf Dompés Position in der Offensive mit zahlreichen Topstars wie Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) und Michael Olise (Bayern München) besetzt. Trotzdem sagte Deschamps über den früheren U20-Nationalspieler des HSV: "Ich kenne ihn. Ich weiß, wo er ist. Es ist immer gut, eine sehr gute Saison in der zweiten Liga zu spielen und mit Hamburg aufzusteigen."

Jean-Luc Dompé (r) steht im Fokus der französischen Nationalmannschaft. © Daniel Löb/dpa

2. Juni, 15.01 Uhr: Mehrere Premier-League-Vereine an Selke interessiert

Der Abschied von Torjäger Davie Selke rückt immer näher. Neben seinem Ex-Verein RB Leipzig sollen nun auch mehrere Vereine aus der Premier League ihr Interesse hinterlegt haben. Laut Express Sport sollen dies West Ham United, der FC Fulham und Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Trainer Daniel Farke sein. Mit Letzterem soll es bereits Gespräche gegeben haben. Mit jedem Tag ohne Einigung wird ein Verbleib Selkes beim HSV somit unwahrscheinlicher.

Ein Abgang von Davie Selke wird immer wahrscheinlicher. © Marcus Brandt/dpa

2. Juni, 8.36 Uhr: HSV beobachtet Elversberg-Profi Sahin

Der HSV bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Ludovit Reis vor und hat Semih Sahin von Überraschungsteam SV Elversberg ins Visier genommen. Laut Abendblatt beschäftigen sich die Bosse zwar mit dem 25 Jahre alten Mittelfeldspieler, doch andere Profis stehen in einem internen Ranking noch vor ihm. In der abgelaufenen Saison hatte Sahin 22 Partien absolviert sowie beide Begegnungen in der Relegation. Im Rückspiel musste er allerdings nach 18 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Der HSV hat Elversberg-Profi Semih Sahin (l) als Ersatz für Ludovit Reis im Visier. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

1. Juni, 22.23 Uhr: HSV soll Interesse an Rayan Philippe haben

Das nächste Gerücht: Laut "Sky" soll der HSV Interesse an Rayan Philippe (24) von Eintracht Braunschweig haben. Demnach habe der Stürmer eigentlich vor einem Wechsel zum 1. FSV Mainz 05 gestanden, ehe der Transfer an der Ablösesumme gescheitert sei. Ein Abschied des Offensivakteurs aus Braunschweig sei trotzdem beschlossene Sache. Neben den Rothosen soll auch Werder Bremen interessiert sein, ein konkretes Angebot habe es aber von beiden noch nicht geben.

Rayan Philippe (24, r.) von Eintracht Braunschweig soll das Interesse des HSV geweckt haben. © Swen Pförtner/dpa

1. Juni, 17.03 Uhr: U16 des HSV krönt sich gegen Werder zum Meister

Der HSV kann wieder feiern: Nach dem Aufstieg der Profis hat sich die U16 der Rothosen am Sonntag zum Meister der Regionalliga gekrönt. Im Nordderby gegen Werder Bremen hätte den Hanseaten bereits ein Unentschieden zum Titel gereicht, doch die jungen Hamburger machten die Meisterschaft standesgemäß mit einem 4:2-Erfolg perfekt.

31. Mai, 16.02 Uhr: HSV soll Stürmer Ibrahim Diabaté im Visier haben

Bereitet sich der HSV damit auf einen Abgang von Davie Selke (30) vor? Wie das Portal "Transferfeed" berichtet, sollen die Rothosen Stürmer Ibrahim Diabaté (25) vom schwedischen Erstligisten GAIS im Visier haben. Der Angreifer von der Elfenbeinküste erzielte in 15 Pflichtspielen zehn Tore für seinen Klub - eine starke Quote. Diabatés Marktwert liegt aktuell bei 175.000 Euro, aufgrund seines Vertrags bis 2028 soll dem Bericht zufolge aber eine Ablöse von rund drei Millionen Euro nötig sein. Neben dem HSV seien auch Fortuna Düsseldorf und der SC Heerenveen interessiert.

Stürmer Ibrahim Diabaté (25) soll das Interesse des HSV geweckt haben. Er wäre ein möglicher Ersatz für Davie Selke (30), der vor einem Abschied aus Hamburg steht. © IMAGO/TT

30. Mai, 18.43 Uhr: RB Leipzig spricht mit HSV-Stürmer Davie Selke

Aktuell sieht es eher nach einem Abschied aus: Die Gespräche zwischen dem HSV und Aufstiegsheld Davie Selke (30) sind endgültig ins Stocken geraten. Der Vertrag des Angreifers läuft Ende Juni aus. Eigentlich würde der Zweitliga-Torschützenkönig gerne in Hamburg bleiben, einigen konnten sich Spieler und Verein aber (noch) nicht. Dementsprechend wird Selke mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll RB Leipzig ernsthaft über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Demnach gab es bereits mehrere Gespräche und Treffen zwischen den Parteien. Für Selke wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bereits von 2015 bis 2017 spielte er für RB.

30. Mai, 15.12 Uhr: HSV soll Klausel von Kiels Nicolai Remberg aktiviert haben

Ist er der Ersatz für Ludovit Reis (24)? Der HSV soll unmittelbar vor einer Verpflichtung von Nicolai Remberg (24) von Holstein Kiel stehen. Das berichtet "Sky". Demnach sollen die Hanseaten die Ausstiegsklausel des Mittelfeldspielers in Höhe von 2,4 Millionen Euro aktiviert haben. Der Medizincheck finde in den kommenden Tagen statt. Remberg bestritt in der abgelaufenen Saison 32 Ligaspiele für die Störche, stand dabei 26-mal in der Startelf. Der HSV soll sich im Werben um ihn gegen den 1. FC Union Berlin sowie Werder Bremen durchgesetzt haben.

Holstein Kiels Nicolai Remberg (24) steht vor einem Wechsel zum HSV. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

29. Mai, 18.31 Uhr: HSV will trotz neuem Angebot um Reis kämpfen

Die Zeichen stehen auf Abschied: Ludovit Reis (24) will den HSV nach vier Jahren verlassen und zum FC Brügge nach Belgien wechseln. Das soll der Mittelfeldspieler den Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben. Mittlerweile soll der Champions-League-Klub sein Angebot für den 24-Jährigen laut "Hamburger Morgenpost" zudem auf 5,5 Millionen Euro erhöht haben - trotzdem wollen die Hamburger weiter um Reis kämpfen. Dem Bericht zufolge erhoffen sich die Hanseaten, dass Coach Merlin Polzin (34) den Niederländer in einem persönlichen Gespräch doch noch umstimmen kann. Ob das wirklich gelingt?

HSV-Coach Merlin Polzin (34, r.) und Schlüsselspieler Ludovit Reis (24) haben ein super Verhältnis. Ob das reicht, um den Niederländer zum Bleiben zu bewegen? © WITTERS

28. Mai, 17 Uhr: Schnappt Baumgart den Rothosen den Top-Torschützen weg?

Der HSV will Davie Selke - Top-Torschütze der 2. Bundesliga (22 Tore) - unbedingt halten. Bislang konnte aber noch keine Einigung zwischen Verein und Stürmer erzielt werden. Nun zeigt jemand anderes ernsthaftes Interesse. Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart will den 30-Jährigen offenbar zu seinem Klub FC Union Berlin holen. Der 53-Jährige hatte Selke bereits zum HSV und davor zum 1. FC Köln. geholt. Nun ist also der HSV am Zug. Der von den Hanseaten angebotenen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr, müsste für eine Einigung also nochmals überarbeitet werden. Der Stürmer soll sich laut "SportBild" bereits mit einem möglichen Abgang aus dem Volkspark beschätigen. Laut übereinstimmenden Medienberichten forderte die Spieler-Seite einen Dreijahresvertrag und eine Gehaltserhöhung auf 1,8 Millionen Euro.

Davie Selke erhielt die kicker-Torjägerkanone als Bester Torschütze der 2. Bundesliga 2024/25. © Daniel Karmann/dpa

28. Mai, 13.50 Uhr: Remberg im Fokus des HSV

Laut LigaInsider ist der HSV an Mittelfeldspieler Nicolai Remberg von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel interessiert. Der 24-Jährige ist sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht einsetzbar, also genau dort, wo sich die Verantwortlichen nach Verstärkungen umsehen. Erste Gespräche sollen bereits zwischen dem Spieler und dem Verein stattgefunden haben, Remberg kann sich einen Wechsel demnach gut vorstellen. Neben dem HSV sollen auch Union Berlin, der FC Augsburg und Mainz 05 interessiert sein. Für eine fixe Ablöse von 2,4 Millionen Euro kann Remberg die Kieler verlassen.

Kiel-Profi Nicolai Remberg (r) hat sich in den Fokus des HSV gespielt. © Carmen Jaspersen/dpa

28. Mai, 11 Uhr: HSV verabschiedet auch Marco Richter

Die Abschiede beim HSV gehen weiter. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass Marco Richter nach einem Jahr im Volkspark wieder zurück zu Mainz 05 kehrt. Der Offensivspieler war ausgeliehen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 28 Pflichtspielen für die Rothosen. "Was ich hier vorgefunden habe, war etwas ganz Besonderes: Ich wurde exzellent aufgenommen und habe jeden einzelnen Spieler dieser Mannschaft und den ganzen Verein ins Herz geschlossen. Ich freue mich, dass wir unser großes Ziel erreichen konnten", sagte der 27-Jährige in einer Mitteilung. Wie es für ihn weitergeht, ist noch unklar. Große Chancen auf Einsätze wird er in Mainz allerdings nicht haben.

Marco Richter (l) kehrt nach seiner Leihe zurück zu Mainz 05. © Gregor Fischer/dpa

27. Mai, 16.58 Uhr: HSV lässt Leih-Flop Adedire Mebude wieder gehen

Das war zu erwarten: Adedire Mebude (20) verlässt den HSV nach nur einem halben Jahr wieder und kehrt zu seinem Heimatverein KVC Westerlo zurück. Die Leihe des jungen Offensivakteur entpuppte sich als Flop: Der Engländer kam nur in vier Partien zum Einsatz und schaffte es dabei nicht, eine Torbeteiligung zu sammeln.

Adedire Mebude (20) verlässt den HSV nach nur einem halben Jahr wieder und kehrt zu seinem Heimatverein KVC Westerlo zurück. © WITTERS

27. Mai, 10.52 Uhr: Zumberi verabschiedet sich vom HSV

Nach 15 Jahren im Verein hat sich Valon Zumberi vom HSV verabschiedet. Auf Instagram blickte er auf diese Zeit zurück und richtete einen kleinen Seitenhieb an die Verantwortlichen. "Nach 15 Jahren ist es an der Zeit, ein Kapitel zu schließen, das mein Leben entscheidend geprägt hat", schrieb der 22-Jährige dort. Besonders bei den Fans wollte er sich bedanken. "Ihr wart immer da – ehrlich, laut, treu. Ohne euch wäre vieles nicht das Gleiche gewesen", fuhr er fort. "In so vielen Momenten habt ihr mich getragen, motiviert und nie im Stich gelassen – dafür habt ihr meinen tiefsten Respekt. Euch gebührt der wahre Applaus." In all den Jahren habe er viele Menschen beim HSV kennengelernt. "Im positiven wie im lehrreichen Sinne. Es gibt Personen, die diesen Verein mit Herzblut leben", erklärte er und leistete sich dann einen kleinen Seitenhieb. "Und dann gibt es jene, bei denen man sich bis heute fragt, wie sie dort eigentlich hingekommen sind. Aber gut – auch das gehört wohl zum Fußballgeschäft." Für Zumberi endet damit ein Kapitel, das bitterer nicht hätte enden können. Der Abwehrspieler wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, sodass er bei den Profis insgesamt nur zwei Kurzeinsätzen (14 Minuten) kam. In der vergangenen Rückrunde war er an den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen ausgeliehen.

Valon Zumberi verabschiedet sich nach 15 Jahren vom HSV. © Imago / Eibner

26. Mai, 11 Uhr: Bruder des gesperrten Mario Vuskovic will zum HSV

Bald könnte der Name Vuskovic erneut beim Hamburger SV auftauchen: Der Bruder des wegen Dopings gesperrten Abwehrspielers Mario, Luka Vuskovic, hat einem Bericht des "Hamburger Abendblatt" zufolge Interesse am Bundesliga-Rückkehrer. Der 18-Jährige, der künftig beim englischen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, soll sich eine Leihe gut vorstellen können. Zumal der HSV vor allem in der Defensive Bedarf hat. Unklar ist, wie hoch die Chancen auf ein Leihgeschäft der Hamburger sind.

Luka Vuskovic (18) kann sich eine Leihe zum Bundesliga-Aufsteiger vorstellen. © IMAGO / Photo News

23. Mai, 17 Uhr: Tom Mickel macht Schluss

Der HSV muss in Zukunft ohne seine Legende Tom Mickel (36) auskommen. Der Torhüter gab am Freitag das Ende seiner Karriere bekannt. Im Alter von 20 Jahren war er von Energie Cottbus aus in den Volkspark gewechselt und spielte dort, bis auf eine eineinhalb jährige Unterbrechung bei Greuther Fürth durchgehend für die Rothosen. Während seinen 13 Jahren im Verein absolvierte Mickel allerdings nur sechs Pflichtspiele - zwei in der Bundesliga, drei in der zweiten Liga sowie eine Partie im DFB-Pokal. Insgesamt nahm er 164-mal auf der Ersatzbank Platz und stand in 111 Partien für die zweite Mannschaft auf dem Platz. Mit dieser Rolle gab er sich über all die Jahre zufrieden.

Nach 13 Jahren beim HSV nimmt Tom Mickel (36) Abschied und beendet seine Karriere. © Gregor Fischer/dpa

23. Mai, 14.19 Uhr: Ex-Talent Köhlert zieht es nach Dänemark

Ex-HSV-Talent Mats Köhlert verlässt nach sechs Jahren die Niederlande und wechselt nach Dänemark. "Ich glaube, ich kann jetzt sagen, dass ich tatsächlich nach Bröndby gehe", wie der 27-Jährige dem Magazin Voetbal International erklärte. Der Offensivspieler trat gegen Ende der Saison 2018/19 in Erscheinung, als er für die Rothosen in der zweiten Liga zu drei Einsätzen kam. Anschließend war er nach Holland zu Willem II Tilburg (98 Einsätze) gewechselt. Nach drei Jahren zog es ihn weiter zum SC Heerenveen (103), wo er bis zuletzt gegen den Ball trat. "Ich habe hier viel gelernt, mich gut entwickelt, immer gespielt und immer das Vertrauen der Trainer, der Fans und meiner Teamkollegen bekommen. Dafür bin ich sehr stolz und dankbar. Aber ich habe auch Ambitionen und mich jetzt für eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld entschieden", sagte Köhlert. "Sechs Jahre in den Niederlanden waren sehr gut für mich und ich werde das Land auch vermissen." Zuletzt war Köhlert auch mit Werder Bremen und Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Ex-Talent Mats Köhlert verlässt nach sechs Jahren die Niederlande und wechselt nach Dänemark. © IMAGO / Orange Pictures

22. Mai, 17.30 Uhr: Muheim erneut für die Nationalmannschaft nominiert

Durch seine starken Leistungen hat sich Miro Muheim erneut eine Nominierung für die Schweizer Nationalmannschaft verdient. Trainer Murak Yakin berief ihn in das Aufgebot für die Testspiele gegen Mexiko (7. Juni) und die USA (11. Juni). Der Linksfuß war erstmals im November 2024 für die "Nati" nominiert worden, wo er bei der 2:3-Niederlage in der Nations League gegen Spanien auch prompt zum Einsatz gekommen war.

22. Mai, 15.10 Uhr: HSV startet am 2. Juni mit der Vorbereitung

Während ein Teil der Mannschaft noch auf Ibiza den Aufstieg feiert, richten die Verantwortlichen den Blick bereits auf die neue Saison. Am Donnerstag gab der HSV erste Details zur Vorbereitung bekannt. Der Aufsteiger startet am 2. Juli mit der ersten Trainingseinheit, nachdem zuvor die obligatorischen Test stattgefunden haben.

Trainer Merlin Polzin begrüßt den HSV erstmals am 2. Juli auf dem Trainingsplatz. © Christian Charisius/dpa

22. Mai, 11.08 Uhr: HSV-Profi András Németh hat mehrere Interessenten

Er hat keine Zukunft in Hamburg: Stürmer András Németh (22) steht zwar noch bis Sommer 2026 beim HSV unter Vertrag, der Ungar dürfte den Klub aber noch in diesem Sommer verlassen. Der junge Angreifer erlebte sowohl bei den Rothosen als auch zuletzt als Leihspieler bei Preußen Münster zwei Jahre zum Vergessen. Seinen letzten Pflichtspieltreffer erzielte Nemeth am 11. Februar 2023. Trotzdem soll er das Interesse von gleich mehreren Vereinen geweckt haben, wie sein Berater Valentino Aragona dem ungarischen Portal m4sport.hu sagte: "András steht bei mehreren Vereinen aus verschiedenen Ländern – darunter auch Ungarn – konkret im Fokus." Ein Abschied aus Hamburg ist dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit.

HSV-Stürmer András Németh (22) dürfte die Rothosen zeitnah verlassen. Der junge Ungar soll mehrere Interessenten haben. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

20. Mai, 11.09 Uhr: HSV erteilt Klub-Ikone Magath erneut Korb

Ex-HSV-Spieler, -Coach und -Manager Felix Magath verkündete im April, Präsident des HSV e.V. werden zu wollen. Doch wie das Hamburger Abendblatt berichtet, konnte der 71-Jährige den Beirat inhaltlich nicht überzeugen. Eine Kandidatur für die Präsidentenwahl bei der Mitgliederversammlung am 21. Juni habe das Gremium deshalb nun abgelehnt. Schon im letzten Jahr hatten die Rothosen der Vereins-Ikone eine Absage erteilt: Damals wollte der ehemalige Nationalspieler Sportvorstand werden, den Zuschlag erhielt allerdings Stefan Kuntz. Marcell Jansen, der das Amt des Präsidenten seit 2021 zum zweiten Mal innehat, gab vor einigen Wochen den Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt.

Felix Magath (71) wurde für das Amt des Präsidenten des HSV e.V. abgelehnt. © Andreas Gora/dpa

19. Mai, 19.17 Uhr: Mannschaft stimmt mit Fans Lieder an

Gegen 18 Uhr hat die Mannschaft den Balkon betreten und den Song "HSV Forever" angestimmt. Nach etwas Pyrotechnik ging es mit "Wir sind alle Hamburger Jungs" und "Nie mehr Zweite Liga". Und natürlich durfte zum Abschluss auch "Mein Hamburg lieb ich sehr" von Abschlach nicht fehlen.

Robert Glatzel (l) und Bakery Jatta jubeln gemeinsam auf dem Hamburger Rathausbalkon. © WITTERS

19. Mai, 18.21 Uhr: Mannschaft jetzt auf dem Balkon

Nachdem die Mannschaft von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher empfangen worden ist, befindet sie sich mittlerweile auf dem Rathausbalkon. Zuvor hatten neben dem SPD-Politiker unter anderem auch HSV-Trainer Merlin Polzin kurze Reden gehalten.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (M) begrüßte den HSV im Rathaus. Hier steht er neben den Torjägern Davie Selke (l) und Robert Glatzel. © Christian Charisius/dpa

19. Mai, 17.48 Uhr: Zehntausende Fans auf dem Rathausplatz

Was für ein Bild! Der Rathausplatz ist bis zur Binnenalster voll mit HSV-Fans. Die Mannschaft befindet sich derzeit im Inneren des Rathauses und wird gleich geehrt.

Der Rathausplatz ist voll mit HSV-Fans. © Alice Nägle/TAG24

19. Mai, 15.15 Uhr: Fans versammeln sich vor Rathaus

Eigentlich steigt die Aufstiegsparade der HSV-Spielerinnen und Spieler rund um die Alster erst um 18.45 Uhr. Die Rothosen-Fans tummeln sich allerdings jetzt schon vor dem Rathaus. Auch HSV-Kultfan Oma Eva (87) ist bereits eingetroffen und präsentiert sich wie immer im Trikot, blauen Ohrringen und mit blau lackierten Fingernägeln in den Vereinsfarben ihres Lieblingsclubs.

HSV-Kultfan Oma Eva (87) lässt sich die HSV-Aufstiegsfeier natürlich nicht entgehen. © Marcus Brandt/dpa

19. Mai, 8.41 Uhr: HSV beendet Saison mit Mega-Aufstiegsparty in Hamburg

Auf diesen Tag fiebern Verein, Spieler und Fans schon seit langer Zeit hin: Am Montagnachmittag veranstaltet der HSV eine riesige Aufstiegsparty in der Hamburger Innenstadt. Nach einem Empfang im Rathaus (17 Uhr) werden sowohl die Männer-Mannschaft als auch die ebenfalls aufgestiegenen Frauen ab circa 18.45 Uhr mit Bussen eine Runde um die Außenalster drehen. Es wird mit rund 120.000 (!) Besuchern gerechnet.

Die HSV-Profis um Youngster Otto Stange (17, M.) wollen die Saison mit einer riesigen Aufstiegsparty in der Hamburger Innenstadt am Montag beenden. © Marcus Brandt/dpa

17. Mai, 10.12 Uhr: HSV soll Interesse an Max Johnston von Sturm Graz haben

Beim HSV laufen hinter den Kulissen bereits die Planungen für die kommende Erstliga-Saison - dass sich die Rothosen verstärken müssen, liegt auf der Hand. Wie "Sky Sports" berichtet, sollen die Rothosen Interesse an Rechtsverteidiger Max Johnston (21) von Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz haben. Der Abwehrspieler weiß vor allem mit seinem Offensivdrang zu überzeugen, sammelte in dieser schon sechs Assists. Neben dem HSV sollen allerdings auch der FC Southampton, Atalanta Bergamo und der FC Augsburg den 21-Jährigen auf dem Zettel haben.

Der HSV soll Rechtsverteidiger Max Johnston (21) von Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz auf dem Zettel haben. © IMAGO/GEPA pictures

16. Mai, 12.21 Uhr: HSV bekommt am Sonntag keine Meisterschale

Als Tabellenführer kann sich der HSV am Sonntag in Fürth aus eigener Kraft zum Zweitliga-Meister krönen - die Meisterschale wird sich trotzdem im Stadion des 1. FC Köln befinden. Die DFL teilte mit, dass die Hanseaten die Schale im Falle der Meisterschaft erst am Montag bei der Aufstiegsparty in Hamburg überreicht bekommen, um diese dort mit ihren Fans feiern zu können. Da der Effzeh hingegen ein Heimspiel hat, könnten die Kölner den Meistertitel sofort nach dem Abpfiff gegen Kaiserslautern im Stadion mit ihren Anhängern feiern. Je nach Ausgang der Partien bleibt die Meisterschale entweder in Köln oder wird rechtzeitig zur Aufstiegsparty nach Hamburg gebracht.

Die Meisterschale der 2. Bundesliga wird sich am Sonntag in Köln befinden. Der HSV bekäme die Schale erst am Montag überreicht. (Archivfoto) © IMAGO/RHR-Foto

15. Mai, 9.05 Uhr: HSV-Sportdirektor Costa wird Opfer von Autodieben

Schock für HSV-Sportdirektor Claus Costa (40): Wie BILD berichtet, wurde der Funktionär Montagnacht Opfer von Autodieben. Demnach leisteten die Täter ganze Arbeit und entkamen mit mehreren wertvollen Teilen von Costas Mercedes. Der Ex-Profi bemerkte den Diebstahl am Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Im vergangenen November waren bereits die Scheinwerfer des Autos von HSV-Stürmer Davie Selke (30) gestohlen worden. Zudem verschafften sich Unbekannte in der Aufstiegsnacht am Samstag Zutritt zu dessen Wohnung.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (40) ist kurz nach dem Aufstieg der Rothosen von Autodieben beklaut worden. © WITTERS

12. Mai, 10.20 Uhr: Ex-HSVer David Jarolim schläft nach Party im Stadion

Da hat es jemand krachen lassen: Ex-HSV-Profi David Jarolim (45, 2003 bis 2012 im Verein) ist nach der Aufstiegsparty am Samstag kurzerhand über Nacht im Volksparkstadion geblieben. Gegenüber BILD erklärte der Tscheche: "Ich hatte eigentlich geplant, bei meinem Freund und Ex-HSV-Kollegen Ivica Olic zu übernachten. Doch da es recht spät geworden war, wollte ich die Familie von Ivi durch mein Kommen nicht stören und bin einfach beim HSV geblieben." Die Nacht verbrachte er laut eigener Aussage in einer Kabine des befreundeten HSV-Zeugwarts Miroslav Zadach (64).

Ex-HSV-Profi David Jarolim (45) hat nach der Aufstiegsparty im Volksparkstadion übernachtet. (Archivfoto) © imago/Jan Huebner

9. Mai, 17.28 Uhr: Mario Vuskovic trifft sich mit seinen Teamkollegen

Er ist immer noch Teil des Teams: HSV-Verteidiger Mario Vuskovic (23), der aktuell eine mehrjährige Sperre wegen angeblichen Epo-Dopings abbrummt, fiebert mit seinem Klub im Kampf um den Aufstieg mit. Der Kroate ist derzeit auch in Hamburg. Am späten Donnerstagabend postete er auf Instagram ein Foto, auf dem er mit seinen Teamkollegen Jonas Meffert (30), Ludovit Reis (24) und Robert Glatzel (31) posiert.

7. Mai, 14.15 Uhr: HSV-Profi Immanuel Pherai bricht Training verletzt ab

Schlechte Nachrichten aus dem Volkspark: HSV-Profi Immanuel Pherai (23) musste die Trainingseinheit der Rothosen am Mittwoch verletzt abbrechen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich am rechten Arm und wurde nach kurzer Behandlung mit einem Golfkart vom Platz gefahren. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt.

HSV-Profi Immanuel Pherai (23, 2.v.l.) wird von Coach Merlin Polzin (34, r.) aufgemuntert. Der Profi musste das Training am Mittwoch verletzt abbrechen. (Archivfoto) © WITTERS

7. Mai, 8.24 Uhr: HSV warnt vor Ulm-Spiel vor gefälschten Eintrittskarten

Wenn der HSV am Samstag gegen Ulm den Aufstieg perfekt machen kann, will logischerweise jeder Fan dabei sein. Das Volksparkstadion ist seit Wochen restlos ausverkauft. Der Klub warnt vor diesem Hintergrund eindringlich davor, Tickets über nicht autorisierte Zweitmarktplattformen zu kaufen. Demnach gibt es vor dem Ulm-Spiel bereits mehr als 100 bekannte Fälle, in denen Fans auf Betrüger hereingefallen sind. Die Hanseaten appellieren an alle Fans, Eintrittskarten ausschließlich über die offiziellen Verkaufsstellen zu erwerben. Alle Infos dazu sind auf der HSV-Website zu finden.

Das Volksparkstadion ist für die mögliche Aufstiegsparty des HSV gegen Ulm ausverkauft. Der Verein appelliert, nicht auf Ticket-Betrüger reinzufallen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

6. Mai, 13.53 Uhr: Dennis Hadzikadunic fällt für den Saison-Endspurt aus

Das ist bitter: Dennis Hadzikadunic (26) wird in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Demnach hat sich der Bosnier im Spiel in Darmstadt einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie zugezogen. Ob der Verteidiger überhaupt noch einmal für die Rothosen auflaufen wird, ist somit fraglich. Sein Leih-Vertrag gilt nur für die aktuelle Saison. Noch ist unklar, ob er erneut ausgeliehen wird.

HSV-Profi Dennis Hadzikadunic (26) verletzte sich in Darmstadt am rechten Knie und am rechten Sprunggelenk. Für ihn ist die Saison beendet. © imago/Jan Huebner

6. Mai, 10.21 Uhr: HSV soll Interesse an Heidenheimer Leo Scienza haben

Bedient sich der HSV in der Bundesliga? Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri sollen die Rothosen ein Auge auf Leo Scienza (26) vom 1. FC Heidenheim geworfen haben. Große Konkurrenz gibt es allerdings aus Belgien: Demnach soll auch Club Brugge großes Interesse an dem Brasilianer haben, dessen Vertrag beim FCH noch bis 2027 läuft.

Heidenheim-Profi Leo Scienza (26) soll das Interesse des HSV geweckt haben. Die Rothosen haben allerdings ordentlich Konkurrenz. © Tom Weller/dpa

4. Mai, 16.30 Uhr: HSV-Frauen müssen auf Aufstieg warten

Durch den 1:0-Sieg des SV Meppen über den FC Ingolstadt müssen die HSV-Frauen weiter auf ihren Aufstieg in die erste Bundesliga warten. Zwei Spieltag vor Schluss beträgt der Vorsprung allerdings vier Zähler. Mit einem Erfolg am kommenden Wochenende gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg könnten die HSV-Ladies den Aufstieg aber perfekt machen.