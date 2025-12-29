HSV-Blog: Papa-Vuskovic erklärt - so lange bleibt Luka beim HSV

Fortsetzung des Artikels laden

2. November, 14.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Um 15.30 Uhr wird im RheinEnergieStadion die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV angepfiffen. Mit diesen Aufstellungen legen beide Teams los: 1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Özkacar - Kaminski, Johannesson, Huseinbasic, Lund, Kainz - Maina, Ache HSV: Heuer Fernandes – Remberg, Vuskovic, Elfadli – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Vieira, Muheim – Philippe, Königsdörffer, Dompé

HSV-Trainer Merlin Polzin vertraut auf folgende Elf. © Marcus Brandt/dpa

1. November, 14.10 Uhr: Daniel Schlager pfeift das Aufsteiger-Duell zwischen Köln und dem HSV

Zum zweiten Mal in seiner Karriere leitet Schiedsrichter Daniel Schlager am Sonntag (15.30 Uhr) eine Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Seine Premiere feierte der gelernte Bankkaufmann in der Saison 2021/22. Dort pfiff er das Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale, das der HSV mit 5:4 nach Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Generell haben die Rothosen unter Schlager eine positive Bilanz: Bei sechs Einsätzen konnte der HSV fünfmal gewinnen und verlor nur eine Begegnung unter seiner Regie.

Schiedsrichter Daniel Schlager leitet am Sonntagnachmittag die Partie des HSV beim 1. FC Köln. © Arne Dedert/dpa

31. Oktober, 20 Uhr: Robert Glatzel wechselt die Berateragentur

Robert Glatzel hat eine Entscheidung für die Zukunft getroffen. Künftig wird der Angreifer von der Berateragentur CAA Stellar vertreten. Was das für seine Zukunft bedeutet, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass Glatzel trotz seines Siegtores im DFB-Pokal mit seiner derzeitigen Situation beim HSV unzufrieden sein dürfte. Mit dem Beraterwechsel könnte er bereits die Weichen für einen Wechsel in der Winterpause gestellt haben.

25. Oktober, 14.35 Uhr: Ex-Trainer Bruno Labbadia lobt Entwicklung und glaubt an einen Sieg

Bruno Labbadia (59) ist mit beiden Vereinen bestens vertraut, stand sowohl in Wolfsburg, als auch in Hamburg schon an der Seitenlinie. Bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr) traut der Trainer den Rothosen einen Heimsieg zu. "Sie haben die Liga angenommen, haben ihren Spielstil umgestellt und ich denke, das war nicht unclever. Ich glaube auch, dass sie am Wochenende eine Chance haben gegen Wolfsburg zu gewinnen, weil Wolfsburg nicht so gut drauf ist. Wären auf jeden Fall drei wichtige Punkte für den HSV", so der 59-Jährige gegenüber TAG24. Labbadia hat beim HSV bereits zwei Amtszeiten hinter sich.

Bruno Labbadia (59) stand zuletzt im September 2016 an der Seitenlinie des HSV. © WITTERS

22. Oktober, 13.37 Uhr: Tom Mickel kehrt in neuer Funktion zum HSV zurück

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga beendete Tom Mickel (36) im Mai seine Karriere. Jetzt kommt der ewige Rückhalt zurück an Bord. Das Urgestein wird als Nachwuchskoordinator junge Talente im Übergangsbereich zur Profikarriere begleiten. „Mir geht es ganz klar um die bestmögliche Entwicklung unserer Jungs. Beim HSV und in seinem Nachwuchsbereich stecken enorm viel Potenzial. Unser Anspruch muss es sein, dass die besten Jungs in ihrem Jahrgang die Raute auf der Brust tragen und dass wir sie optimal für ihre spätere Profikarriere beim HSV vorbereiten", so Mickel in deiner Mitteilung des Vereins. Darauf habe er "total Bock". Er freue sich, wieder regelmäßig das Volksparkstadion und den Campus betreten zu können. Mickel war mit kurzer Unterbrechung seit 2009 Torwart des Hamburger SV und ist bei Verein und Umfeld enorm anerkannt.

Tom Mickel (36) übernimmt nur wenige Monate nach seinem Karriereende eine neue Funktion beim HSV. © WITTERS

19. Oktober, 8.37 Uhr: Polzin sieht nächsten Schritt bei seinem Team

Bei der Rückkehr von HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (31) an seine alte Wirkungsstätte konnten die Rothosen zwar keine Punkte sammeln, Trainer Merlin Polzin (34) zog aber trotzdem ein positives Fazit nach der Niederlage gegen RB Leipzig. "Bei mir herrschen gemischte Gefühle. Unser Ergebnisziel haben wir heute nicht erreicht, und zugleich steht die inhaltliche Betrachtungsweise des Spiels. Man hat gesehen, dass wir heute wieder den nächsten Schritt in unserem Prozess gegangen sind. Es war ein rundum sehr gelungener Auftritt, der uns zeigt, dass wir in dieser Liga - unabhängig vom Gegner - mithalten können, wenn wir an unser Maximum gehen", so Polzin auf der Website des HSV. Den nächsten Nachweis der Konkurrenzfähigkeit können die Rothosen am kommenden Samstag (25. Oktober, 15.30 Uhr) im Volksparkstadion liefern. Zu Gast ist der kriselnde VfL Wolfsburg.

Merlin Polzin (34) ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft gegen jeden Gegner in der Bundesliga mithalten kann. © WITTERS

17. Oktober, 11.18 Uhr: Polzin bezieht Stellung zu Peretz-Aussagen

Nach der deutliche Klatsche in der WM-Quali gegen Norwegen hatte Daniel Peretz über seine Leihsituation beim HSV gesprochen und einen vorzeitigen Leih-Abbruch in Abwägung gezogen. "Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde", hatte der Israeli gesagt. Nun zog Trainer Merlin Polzin Stellung zu den Aussagen seines Torhüters. "Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen einer Enttäuschung, die man ausdrückt, oder einer Enttäuschung im Verhalten." Das Verhalten von Peretz sei vorbildlich. "Er geht bei jedem Training in die Leistungsspitze, coacht seine Mitspieler und zeigt, weshalb wir froh sind, dass er hier ist. Er macht unser Torwart-Team besser", versicherte Polzin, der dennoch Daniel Heuer Fernandes das Vertrauen aussprach.

Daniel Peretz kommt beim HSV bislang nicht zum Zuge und sprach bereits von einem vorzeitigen Abbruch der Leihe. © WITTERS

17. Oktober, 7.14 Uhr: HSV muss bei RB Leipzig auf Fábio Vieira verzichten

Nach der Rückkehr der Nationalspieler füllte sich der Trainingsplatz wieder. Wie Trainer Merlin Polzin erklärte, seien alle voll im Saft. Dennoch muss er am Samstag bei RB Leipzig auf zwei Spieler verzichten. Neben Wamed Omari, der erst im kommenden Jahr zurückerwartet wird, wird auch Fábio Vieira ausfallen, wie er bestätigte.

Fábio Vieira wird dem HSV in Leipzig fehlen. © WITTERS

16. Oktober, 15.03 Uhr: Rothosen Fans machen Red Bull Arena voll

Seltener Anblick: Am Samstagnachmittag wird die Red Bull Arena voraussichtlich ausverkauft sein. Im Auswärtsspiel der Rothosen gegen die Roten Bullen (15.30 Uhr/Sky) würden die Fans der Hamburger nicht nur den Auswärtsblock füllen, sondern auch die Ränge in unmittelbarer Nähe. Rund 10.000 Fans würden zum 7. Spieltag in Leipzig mitreisen, berichtete der Verein bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Das Gefühl solch eine Unterstützung zu erfahren, käme bei der Mannschaft natürlich "überragend gut an", kommentierte Cheftrainer Merlin Polzin. Erst recht wolle man den Anhängern nach dem Abpfiff im Gang in die Kurve mit einem Lächeln begegnen. Im Duell gegen eine "absolute Top-Mannschaft der Liga", wie Polzin das Team von Trainer Ole Werner beschrieb, müsse man deshalb erst recht alles herausholen - und das bereits im Training. "Unsere Entwicklung ist nicht mit dem sechsten Spieltag abgeschlossen. Wir versuchen weiterhin in allen Bereichen besser zu werden. Jeden Tag gilt es zu versuchen das Maximum aus sich und aus der Mannschaft rauszuholen."

Merlin Polzin freut sich auf die große Unterstützung der Rothosen-Fans in Leipzig. © Soeren Stache/dpa

16. Oktober, 11.45 Uhr: Verein verlängert mit U-19 Spieler

Der Hamburger SV hat noch vor dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag den Vertrag mit einem U-19-Spieler Louis Lemke verlängert. Seit 2023 läuft der 16-Jährige mit der Raute auf der Brust auf. Die Verantwortlichen haben den Vertrag mit dem Rothosen-Kicker langfristig verlängert, teilt der Verein am Donnerstag mit.

Der HSV hat den Vertrag mit dem U19-Spieler Louis Lemke (16, l.) verlängert. © HSV Young Talents

14. Oktober, 15.40 Uhr: Noah Katterbach spricht über seine Enttäuschung

Seit Montag ist Noah Katterbach nach seiner zwischenzeitlichen Degradierung in die U21 zurück bei den Profis, am Dienstag sprach er über seine schwierige Situation. "Ich habe nach meiner Verletzung echt Gas gegeben, damit ich rechtzeitig zur Vorbereitung wieder einsteigen kann. Ich hatte komplette Euphorie, wollte angreifen und wurde dann dadurch ausgebremst, dass ich nicht einmal mehr im Kader stand", erklärte der Linksfuß. Dadurch habe sich bei ihm eine negative Haltung eingeschlichen. "Ich sehe ein, dass das nicht der richtige Weg war." Der Verein hatte darauf reagiert und ihn zur Regionalliga-Mannschaft geschickt. "Die Zeit dort hat mir gutgetan. Die Jungs waren top, wir haben als Mannschaft einen guten Schritt gemacht, und auch für mich persönlich war es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Ich habe das Beste aus der Situation gemacht und bin gestärkt aus ihr hervorgegangen", sagte Katterbach weiter. Zudem betonte er, dass es nicht seine Art gewesen sei und er normalerweise die Dinge positiv angehe. "Wenn man meine HSV-Geschichte bisher betrachtet, dann hatte ich einige Widerstände, die ich mit viel Positivität überwunden habe. Deswegen habe ich die Entscheidung in den Gesprächen akzeptiert."

Noah Katterbach hat über seine zwischenzeitliche Degradierung gesprochen. © WITTERS

14. Oktober, 12.12 Uhr: Muheim wird bei Schweizer Remis eingewechselt

Nachdem Miro Muheim beim 2:0-Sieg der Schweiz in Schweden noch 90 Minuten auf der Bank saß, wurde er am Montagabend gegen Slowenien in der 63. Minute eingewechselt und konnte einige Akzente setzen. Das Spiel endete allerdings mit einem torlosen Remis, durch das die Schweizer einen vorentscheidenen Schritt zur WM-Quali verpassten. Mit zehn Punkten führen sie ihre Gruppe aber weiterhin an und haben vor den verbleibenden zwei Partien drei Zähler Vorsprung auf den Kosovo.

Miro Muheim (M) wurde beim 0:0 der Schweiz in Slowenien nach gut einer Stunde eingewechselt. © WITTERS

13. Oktober, 16 Uhr: Katterbach zurück im Profi-Training

Der HSV ist am Montag in die Vorbereitung auf das Spiel am Samstagnachmittag bei RB Leipzig gestartet. Mit dabei war auch Noah Katterbach, der Ende September in die U21 versetzt worden war. Wie der Verein mitteilte, habe es ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten gegeben, woraufhin Katterbach wieder Teil des Profikaders ist.

Noah Katterbach wurde begnadigt und ist wieder ins Teamtraining der Profis eingestiegen. © WITTERS

13. Oktober, 15.20 Uhr: Ludovit Reis muss erneut an der Schulter operiert werden

Ludovit Reis wird seinem neuen Verein FC Brügge mehrere Monate fehlen. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer vom HSV nach Belgien gewechselt war, verletzt sich erneut an der Schulter und muss operiert werden. Im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise (1:0) war Reis erst in der 84. Minute eingewechselt worden, musste den Platz kurz darauf aber schon wieder verlassen. Der Niederländer hatte sich erneut an der linken Schulter verletzt, an der er sich schon während seiner Zeit beim HSV verletzt hatte und operiert werden musste. Zu diesem Schritt entschied sich nun auch sein neuer Klub, mit der Folge, dass Reis monatelang ausfallen wird.

Ludovit Reis hat sich erneut schwer an der Schulter verletzt und fällt monatelang aus. © IMAGO / Isosport

12. Oktober, 11.55 Uhr: Daniel Peretz hält zwei Haaland-Elfmeter und deutet Leihabbruch an

Was für ein verrückter Abend für Daniel Peretz! Der Schlussmann des HSV war in der WM-Quali für Israel gegen Norwegen im Einsatz und musste sich früh mit Erling Haaland auseinandersetzen. Bereits nach fünf Minuten hatten es Elfmeter für Norwegen gegeben, den der Superstar selbstverständlich verwandeln wollte. Den Gefallen tat im Peretz aber nicht und hielt den Strafstoß. Es gab nur ein Problem: Er hatte sich zu früh bewegt - Wiederholung. Doch auch den zweiten Elfer hielt der HSV-Keeper bravourös. Am Ende half es alles nicht, Norwegen gewann mit 5:0 (3:0) und Haaland erzielte drei Tore. Im Anschluss sprach Peretz in einem Interview über seine unbefriedigende Situation beim HSV und deutete einen Leihabbruch im Januar an.

HSV-Keeper Daniel Peretz (r) hielt in der WM-Quali zwei Elfmeter von Superstar Erling Haaland, verlor mit Israel aber trotzdem 0:5 gegen Norwegen. © Fotomontage: Fredrik Varfjell/NTB/dpa, IMAGO / Bildbyran

12. Oktober, 9.21 Uhr: HSV-Frauen verlieren Derby gegen Werder

Vor der Rekordkulisse von 37.000 Fans haben die Frauen des HSV das Nordderby am Samstag bei Werder Bremen mit 0:2 (0:1). Beide Tore erzielte ausgerechnet die gebürtige Hamburgerin Larissa Mühlhaus per Elfmeter, die erst im Sommer 2024 vom Volkspark an die Weser gewechselt war. Nach dem Spiel sorgten die Werder-Spielerinnen mit einem eindeutigen Plakat für eine üble Provokation, die die HSV-Fans mit Pfiffen quittierten.

Die Frauen des HSV verloren mit 0:2 bei Werder Bremen und wurden anschließend provoziert. © Fotomontage: Witters (2)

12. Oktober, 7.54 Uhr: Pherai führt U21 zum Derby-Sieg gegen Werder Bremen

Regionalliga statt WM-Quali: Immanuël Pherai hat sich gegen eine Reise zur Nationalmannschaft vom Suriname entschieden und hat stattdessen für die U21 des HSV gespielt - und wie! Im Regionalliga-Derby gegen den Nachwuchs von Werder Bremen bereitete der Mittelfeldspieler die ersten drei Treffer von Kelvin Ojo und Lukas Bornschein, in der zweiten Halbzeit legte er selbst mit einem Doppelpack nach. Am Ende gewann der HSV mit 6:2 und verließ mit dem Dreier die Abstiegsplätze.

Immanuël Pherai überzeugte bei der U21. Gegen nach Nachwuchs von Werder Bremen steuerte er beim 6:2 drei Vorlagen und zwei Treffer bei. © IMAGO / Niklas Heiden

8. Oktober, 13.20 Uhr: Luka Vuskovic im Fokus von anderen Bundesligisten

Luka Vuskovic kristallisiert sich immer mehr als Top-Leihe heraus. Trotz seiner erst 18 Jahren spielt er bereits super abgeklärt, jüngst wurde er von der DFL zum Rookie des Monats September gekürt. Seine Leistungen bleiben natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen. So sollen laut dem britischen Portal teamtalk.com RB Leipzig und Borussia Dortmund die Leihgabe der Tottenham Hotspur intensiv beobachten.

Leihgabe Luka Vuskovic hat sich mit seinen Leistungen bereits in die Notizbücher anderer Bundesligisten gespielt. © Christian Charisius/dpa

8. Oktober, 8.55 Uhr: Kayserispor schmeißt Markus Gisdol raus

Der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol ist in der Türkei nach nur acht Spieltagen bei Kayserispor entlassen worden. Dies gab der Verein bekannt. Der Erstligist belegt mit nur drei Punkten den 17. Tabellenplatz, viel zu wenig für die Ansprüche des Präsidenten Nurettin Açıkalın. Gisdol hatte das Amt erst im Sommer angetreten, konnte von den ersten acht Ligaspielen aber keines gewinnen und verlor fünfmal.

Der ehemalige HSV-Trainer Markus Gisdol ist beim türkischen Erstligisten Kayserispor rausgeschmissen worden. © IMAGO / Anadolu Agency

7. Oktober, 12.47 Uhr: HSV an Albanien-Talent interessiert

Die nächste Transferperiode ist noch weit entfernt, im Hintergrund aber die HSV-Verantwortlichen aber bereits an den kommenden Verpflichtungen. Laut Markaj News soll der Bundesligist am 17-jährigen Mittelfeldspieler Serxho Vogli vom albanischen Erstligisten FK Tirana interessiert sein. Bereits mit 16 Jahren hatte er sein Profi-Debüt gefeiert und ist Junioren-Nationalspieler seines Landes. Scouts sollen das Talent am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Partizani (3:0) beobachtet haben.

5. Oktober, 21.17 Uhr: HSV-Trainer Merlin Polzin freut sich über das Zu-Null-Spiel

Der HSV hat völlig verdient am Sonntag mit 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Trainer Merlin Polzin zeigte sich nach dem Spiel mehr als zufrieden, fand aber dennoch das berühmte Haar in der Suppe. "Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und es hat sich sehr viel von dem widergespiegelt, was wir uns vorher vorgenommen hatten. Wir wollten direkt zeigen, dass heute mit uns zu rechnen ist", sagte er über den frühen Doppelschlag durch Sambi Lokonga und Rayan Philippe. "Wenn die gute Arbeit vorher mit Trainer- und Analyseteam und Mannschaft aufgeht, dann macht es das Spiel auf jeden Fall einfacher." Mainz zeigte im Verlauf aber ihre Qualitäten, auch weil der HSV die Räume nicht mehr schließen konnte. "Das hat mir weniger gut gefallen. Das war auch Thema in der Halbzeit", ärgerte sich Polzin. Mit den Toren drei und vier war nach einer Stunde die Messe gelesen, auch, weil die Einwechselspieler nahtlos an die Leistung ihrer Mitspieler anknüpften. "Alle, die reingekommen sind, haben eine gute Energie ausgestrahlt, um am Ende auch die Null zu halten. Das hat mir gut gefallen", freute sich der Coach. Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen zeigte die Tendenz im Volkspark deutlich nach oben, die Länderspielpause hätte durchaus noch auf sich warten lassen können.

Merlin Polzin war sichtlich zufrieden über den Auftritt seiner Mannschaft. © Marcus Brandt/dpa

5. Oktober, 14.10 Uhr: Anssi Suhonen trifft per Fallrückzieher

Bis Ende November ist Anssi Suhonen noch an den schwedischen Erstligisten Östers IF ausgeliehen. Dort hat er zum Stammspieler entwickelt und stand bei jedem seiner zehn Einsätze in der Startelf. Am Samstag hat der 24-Jährige nun auch sein erstes Tor erzielt. Per Fallrückzieher traf der Mittelfeldspieler in der 32. Minute zur 1:0-Führung. Es war der Grundstein für den späteren 3:0-Erfolg über Halmstads BK.

Anssi Suhonen traf erstmals für seinen Leihverein Östers IF - per Fallrückzieher! © IMAGO / TT

2. Oktober, 11.21 Uhr: Ex-HSV-Vorstand Wüstefeld hat neuen Job im Kosovo

Neuer Job für Thomas Wüstefeld (56): Der ehemalige HSV-Vorstand ist neuer Präsident des kosovarischen Erstligisten KF Drenice. Laut Mitteilung des Vereins soll er den Klub sportlich sowie finanziell nachhaltig entwickeln. Wüstefeld war von Herbst 2021 bis Herbst 2022 beim HSV, bei dem er jedoch in Ungnade fiel. Er zerstritt sich mit Vorstandskollege Jonas Boldt (43) und stolperte schließlich über Betrugs- und Untreuevorwürfe.

Ex-HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld (56) hat einen neuen Job im Kosovo. (Archivfoto) © IMAGO/Philipp Szyza

1. Oktober, 14.54 Uhr: Warmed Omari fehlt dem HSV für den Rest der Hinserie

Bitter: Der HSV muss für den Rest der Hinrunde auf Abwehrspieler Warmed Omari (25) verzichten. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit. Der Innenverteidiger hat sich demnach beim torlosen Remis gegen Union Berlin einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zugezogen. Fábio Vieira (25), der nach seiner Roten Karte gegen die Eisernen ohnehin für zwei Spiele gesperrt wurde, hat indes eine starke Kniestauchung erlitten. Je nach Schmerzverlauf soll die Belastung bei ihm gesteigert werden, ein längerer Ausfall steht aber nicht im Raum.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ HSV-Verteidiger Warmed Omari (25, l.) gegen Union Berlin den Platz. Jetzt ist die Diagnose da. © WITTERS

30. September, 13.45 Uhr: HSV vor DFB-Sportgericht keine Chance

Der HSV scheitert vorm DFB-Sportgericht. Am 30. September steht das Urteil fest: Fabio Vieira bleibt wegen seiner Roter Karte im Spiel gegen Union Berlin weiterhin für zwei Liga-Spiele gesperrt.