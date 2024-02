HSV-Coach Steffen Baumgart nach Debütsieg kaputt, aber glücklich: "Darauf lässt sich aufbauen"

Als der Schlusspfiff im Volkspark ertönte, ballte HSV-Coach Steffen Baumgart (52) ob des 1:0-Heimsieges gegen die SV Elversberg die Faust. © Marcus Brandt/dpa

"Es war anstrengend, aber gut. Ich habe viel gesehen, in beide Richtungen. Darauf lässt sich aufbauen", resümierte der 52-Jährige nach dem Schlusspfiff im "Sky"-Interview. T-Shirt und Schiebermütze hatte er da bereits gegen Jacke und normale Schirmmütze getauscht.

In den 90 Minuten zuvor hatte sich der gebürtige Rostocker so präsentiert, wie man ihn aus Paderborner und Kölner Zeiten kennt: Bei jeder einzelnen Szene fieberte er an der Seitenlinie mit, coachte seine Elf mit vollem Körpereinsatz.

Und auch seine Spieler lieferten: "Die Jungs haben viel angenommen, haben früh gepresst und sind vorne draufgegangen. Sie sind gegen einen starken Gegner absolut an Grenzen gegangen", urteilte der Hamburger Hoffnungsträger.



Tatsächlich zeigten die Hanseaten teilweise schon richtig gute Ansätze im Gegenpressing, gleichzeitig wirkten sie in der Defensive deutlich kompakter als noch in den vergangenen Wochen unter Ex-Trainer Tim Walter (48).

"Wir haben es gut verteidigt. Ich werde zwar ein bisschen unruhig, wenn sie hinten rumzocken, das ist nicht ganz so meins, aber sie können es", verdeutlichte Baumgart mit einem Augenzwinkern.