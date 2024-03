HSV-Coach Steffen Baumgart warnt vor Schlusslicht Osnabrück: "Sehr viel Mentalität"

Hamburg - Zweiter Auftritt des HSV unter Neu-Trainer Steffen Baumgart (52): Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) laufen die Hanseaten erneut im heimischen Volkspark auf, empfangen den Tabellenletzten VfL Osnabrück .

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) hat vor dem Tabellenletzten VfL Osnabrück gewarnt. Seine Spieler nahm er gleichzeitig in die Pflicht. © Gregor Fischer/dpa

Dass die Rothosen auf dem Papier der klare Favorit sind und alles andere als ein Heimsieg gegen das Schlusslicht eine Enttäuschung wäre, erkannte der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag an - mehr aber auch nicht.

"Ich habe natürlich den Anspruch, dass wir gewinnen. Aber wir müssen eine starke Leistung bringen, um gegen so einen Gegner bestehen zu können. Dazu gehört einfach harte Arbeit", verdeutlichte der 52-Jährige.

Von einem "kleinen Gegner" wollte der gebürtige Rostocker nichts wissen. "Sie bringen sehr viel Mentalität mit. Das ist ein Zweitligist, der uns alles abverlangen wird", unterstrich er.

Insbesondere für sein Gegenüber, Uwe Koschinat (52), hatte Baumgart warme Worte übrig: "Uwe ist ein sehr klarer Trainer. Wer ihn kennt, weiß, dass er sehr akribisch arbeitet und Schwächen beim Gegner erkennt. Er kann eine Mannschaft und einen Verein entwickeln."

Für seine eigene Mannschaft komme es zunächst einmal darauf an, Mentalität zu zeigen. "Wir müssen erst mal die Laufbereitschaft bringen, bevor wir über Abläufe und so weiter sprechen. Fußball ist eine Kampfsportart, in der du dich Mann gegen Mann durchsetzen musst."