HSV-Coach Steffen Baumgart zählt seine Spieler nach Pleite an: "Es gibt Gründe dafür"

Dabei hatte der 52-Jährige seinen Spielern in der Pressekonferenz am Freitag noch genau das aufgetragen. Er hatte gefordert: "Wir müssen erst mal die Laufbereitschaft bringen, bevor wir über Abläufe und so weiter sprechen."

Nach der Heimniederlage gegen den Tabellenletzten herrschte bei den Hamburger kollektive Enttäuschung © Christian Charisius/dpa

Baumgart legte nach Abpfiff den Finger in die Wunde: "Man muss über 90 Minuten die richtige Körpersprache an den Tag legen, wenn man in der 2. Liga bestehen will", verdeutlichte der gebürtige Rostocker.

Zudem betonte er: "Es gibt Gründe dafür, wieso der Verein schon so lange in der 2. Liga ist. Das hatte nie was mit Qualität zu tun, sondern damit, dass man über Grenzen gehen und den eigenen Schweinehund überwinden muss."

Die Verunsicherung der Spieler habe sich besonders beim 0:1 durch Lukas Kunze (25) gezeigt, als der völlig ungedeckt am zweiten Pfosten an den Ball kam. "Da merkt man, dass die Jungs noch zu viel mit sich selbst zu tun haben und normalste Abläufe in dem Moment vergessen", bekräftige Baumgart.

Und die Spieler selbst? Die gingen ähnlich hart mit sich selbst ins Gericht: "Das war für unsere Ansprüche viel zu wenig", gab Torschütze Robert Glatzel (30) zu, während Noah Katterbach (22) urteilte: "Wir sind der HSV und müssen auch gegen einen so tief stehenden Gegner Lösungen finden."

Kommenden Freitag (18.30 Uhr) steht das Aufstiegsduell gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf an - da werden die Hamburger ein ganz anderes Gesicht zeigen müssen.