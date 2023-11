HSV-Coach Tim Walter lobt nach Arbeitssieg gegen den FCM "die Gier" seiner Spieler

Gute Laune: HSV-Coach Tim Walter (47) war "total zufrieden" mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den 1. FC Magdeburg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Rothosen kämpften bei schmuddeligem Hamburger Regenwetter um jeden Ball, scheuten keinen Zweikampf - und machten in den richtigen Momenten die letztlich entscheidenden Tore.

So auch in der neunten Minute, als Laszlo Benes (26) die Hanseaten nach einem engagierten Beginn der Magdeburger per Abstauber mit 1:0 in Führung brachte. "Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt und gutgetan", resümierte Sechser Jonas Meffert (29).

Coach Tim Walter (47) bezeichnete den Treffer des Slowaken, dem eine herausragende Kombination über mehrere Stationen vorausgegangen war, kurzerhand als "überragend herausgespielt".

Weniger "überragend" war das, was der HSV anschließend auf den Rasen brachte. Die anstrengende Englische Woche war ihnen durchaus anzumerken, das befand auch Benes: "Man hat gesehen, dass wir das Topspiel vom letzten Sonnabend mit 90 sowie das Pokalspiel mit 120 Minuten in den Knochen hatten."

Nicht verwunderlich also, dass der FCM letztlich mit 54 Prozent Ballbesitz etwas mehr von der Partie hatte. "Natürlich kannst du das Spiel nicht über 90 Minuten komplett kontrollieren, da Magdeburg auch eine starke Mannschaft hat", gab Keeper Daniel Heuer Fernandes (30) zu bedenken.