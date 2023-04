HSV-Coach Walter bekräftigt: "Wir brauchen nicht auf andere zu gucken"

Hamburg - "Wir brauchen nicht auf andere zu gucken" - mit diesen Worten brachte HSV -Coach Tim Walter (47) vor dem Traditionsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern (Samstag/20.30 Uhr) zum Ausdruck, dass die Rothosen als Zweitplatzierter wieder alles in der eigenen Hand haben.

HSV-Coach Tim Walter (47) ist es egal, wie viele Teams um den Aufstieg kämpfen. Als Zweitplatzierter haben die Rothosen alles in der eigenen Hand. © Christian Charisius/dpa

Wie viele Vereine letztlich um den Aufstieg kämpfen, ist dem Übungsleiter dementsprechend auch "vollkommen egal". Der 47-Jährige verdeutlichte auf der Pressekonferenz am Donnerstag lediglich: "Es sind noch sieben Spiele und wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen."

Der nächste Schritt führt die Hanseaten zum Topspiel auf den ausverkauften Betzenberg - Walter, der noch nie in der traditionsreichen Arena zu Gast war, unterstrich: "In so einem Stadion wird es immer hitzig. Die Mannschaften investieren gegen uns zudem auch noch mehr als gegen andere Teams."

Ob Abend- oder Mittagsspiel, spiele grundsätzlich aber keine Rolle, bekräftigte der Fußballlehrer: "Wir freuen uns auf jedes Spiel", machte der Trainer deutlich.

Auf die Frage, was für eine Partie er am Samstagabend erwarte, antwortete Walter: "Wir haben im Schnitt den meisten Ballbesitz der Liga, der FCK bis dato 42 Prozent. Daher ist relativ klar, welches Spiel uns erwartet."

Ob Moritz Heyer (28) bei dem Duell dabei sein kann, ist fraglich. "Er ist erkältet und wir müssen abwarten, was passiert", erklärte der Coach, der anschließend ergänzte: "Wir machen uns deswegen aber keinen Kopf. Ich vertraue allen meinen Spielern."