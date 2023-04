HSV-Verteidiger Javi Montero spielt und foult sich endgültig ins Abseits

In der 21. Minute verschätzte er sich bei einer Ecke komplett, sodass Dawid Kownacki (26) zum 1:1 einköpfen konnte. Acht Zeigerumdrehungen später ließ er sich schlecht postiert von einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung überrumpeln und konnte das 1:2 durch Felix Klaus (30) nicht mehr verhindern.

Umso gespannter dürften die mehr als 15.000 mitgereisten Fans in Düsseldorf gewesen sein, wie sich der Abwehrspieler im Duell mit dem Tabellenvierten machen würde - und die Antwort war ernüchternd.

"Bauchgefühl", hatte Coach Tim Walter (47) vor der Partie am "Sky"-Mikrofon auf die Frage entgegnet, weshalb er in der Innenverteidigung überraschend auf den Spanier und nicht auf Jonas David (23) setze.

HSV-Coach Tim Walter (47) ging nach dem erneut desolaten Auftritt des Spaniers hart mit dem 24-Jährigen ins Gericht. © Christian Charisius/dpa

"Er macht alles nicht absichtlich. Letztlich ist die Mannschaft der Leidtragende, weil er es nicht gut einschätzt. Daraus muss er lernen", ging Übungsleiter Walter anschließend hart mit dem 24-Jährigen ins Gericht.



Der setzte seinem Auftritt in der 88. Minute schließlich die Krone auf, als er - bereits mit Gelb verwarnt - in Kristoffer Peterson (28) reinrauschte und seine zweite Gelb-Rote Karte im dritten Spiel sah - was für eine traurige Statistik!

"Die erste Gelbe Karte war nur doof. Beim zweiten Mal trifft er den Gegner zwar nicht, wenn ich aber so hingehe, ist es vielleicht auch Gelb-Rot. Da muss er daraus lernen und es umsetzen", kritisierte der Trainer.

Ob der Spanier dafür in den restlichen Spielen noch einmal die Chance bekommt? Unwahrscheinlich...