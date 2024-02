HSV empfängt Elversberg: Alle wichtigen Infos zum Debüt von Steffen Baumgart

Hamburg - Der Druck ist sofort da: Steffen Baumgart (52) trifft bei seinem Debüt als Coach des HSV am Sonntag (13.30 Uhr) auf Aufsteiger SV Elversberg. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Das bisher einzige Duell zwischen dem HSV und der SV Elversberg verlief für die Hanseaten nicht nach Plan: Die Saarländer gewannen mit 2:1. © imago/eibner

Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Raab - van der Brempt, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert - Pherai, Reis - Jatta, Glatzel, Königsdörffer

Es fehlen: Benes (Rotsperre), Ramos (Gelbsperre), Dompé (Verletzung), Vuskovic (Dopingsperre)

SVE: Kristof - Vandermersch, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin - Feil, Wanner, Rochelt - Schnellbacher



Es fehlen: Conrad (Innenbandanriss), Correia (Kreuzbandriss), Dragon (Knieverletzung), Jäkel (Knieverletzung), Sickinger (Oberschenkelprobleme)

Das bisher einzige Duell

Erst ein einziges Mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Historie gegenüber: im Hinspiel der aktuellen Saison.

Vor 10.150 Zuschauern in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde unterlagen die Hanseaten im September 2023 alles andere als unverdient mit 1:2. Der einstige Bundesliga-Dino dürfte also noch eine Rechnung offen haben.