HSV empfängt Schalke 04: Alles Wichtige zum Auftaktkracher der 2. Liga

Hamburg - Ein Highlight zum Start: Der Auftaktkracher zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04 eröffnet am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr) die neue Zweitliga-Saison. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Traditionsduell zusammengefasst.

Das damalige Hinspiel, welches ebenfalls den Saison-Auftakt am 1. Spieltag darstellte, gewannen die Hamburger auswärts in Gelsenkirchen mit 3:1.

Das letzte Duell war das Rückspiel der Zweitliga-Saison 2021/22. Im Volksparkstadion trennten sich die beiden Teams am 18. Dezember 2021 vor 15.000 Zuschauern 1:1.

Während die Knappen bisher 45-mal als Sieger vom Platz gingen, triumphierten die Hanseaten bis dato 44-mal. 26-mal wurden die Punkte geteilt. Mit einem Sieg könnten die Hamburger also gleichziehen.

115-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer Geschichte bereits in Pflichtspielen gegenüber - die Bilanz spricht dabei ganz knapp für Königsblau.

Schalke-Trainer Thomas Reis (49, l.) und HSV-Coach Tim Walter (47) wollen mit ihren Mannschaften aufsteigen - und am Freitag dafür den ersten Schritt gehen. © Fotomontage: Bernd Thissen/dpa, Christian Charisius/dpa

Die Testspiele

Die Hausherren haben eine ziemlich durchwachsene Vorbereitung hinter sich: So gab es einen knappen 3:2-Sieg beim Landesligisten FC Verden 04, ein 3:3 gegen Viktoria Pilsen, eine 1:4-Klatsche gegen RB Salzburg sowie eine 1:2-Niederlage bei den Glasgow Rangers.

S04 auf der anderen Seiten gewann immerhin zwei Testspiele: Nach einem 3:0-Erfolg beim Regionalligisten SC Spelle-Venhaus gab es ein 2:2 beim ebenfalls viertklassigen 1. FC Bocholt, eine 0:2-Pleite gegen den FC Kopenhagen und einen 5:0-Sieg gegen den polnischen Klub Gornik Zabrze.

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Tim Walter (47): "Wir freuen uns jetzt einfach, dass es wieder losgeht, wollen am Freitag bereit sein und ein sehr gutes Spiel abliefern. Wir haben den Anspruch, Spiele zu gewinnen und davon so viele wie möglich. Wir wissen, was wir wollen und wohin wir wollen."

S04-Trainer Thomas Reis (49): "Tim Walters Idee in Hamburg ist nicht einfach zu verteidigen. Wir müssen variabel und hellwach sein, denn der HSV hat viel Qualität, um ins letzte Drittel zu kommen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die bedingungslos in die Zweikämpfe geht, eine gute Mentalität zeigt und sich nicht unterkriegen lässt."