HSV gegen Augsburg: Wer hätte das vor einigen Monaten gedacht?

Hamburg - 151,38 Millionen Euro gegen 106,45 Millionen Euro Kaderwert, 15 Bundesliga-Saisons in Folge gegen sieben Jahre Abstinenz - wenn der FC Augsburg und der HSV am Samstag (15.30 Uhr) aufeinandertreffen, sind die Rollen auf dem Papier klar verteilt. In der Realität auch?

Im Februar war Sandro Wagner (37, r.) im Rahmen eines DFB-Lehrgangs im Volkspark zu Gast. Am Samstag treffen er und HSV-Coach Merlin Polzin (35) erneut aufeinander. © WITTERS

Groß war die Euphorie, als Ex-Profi und Nationalelf-Co-Trainer Sandro Wagner (37) im Sommer den Cheftrainerposten bei den Fuggerstädtern übernahm. Wenige Monate und zehn Partien später ist davon allerdings so gut wie nichts mehr übrig.

Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen den SC Freiburg holte der FCA nur noch einen weiteren Dreier und ein Remis. Die anderen sieben Partien gingen verloren, darunter Klatschen wie das 1:4 gegen den 1. FSV Mainz 05 und das 0:6 gegen RB Leipzig.

Aktuell sind die Augsburger seit fünf Pflichtspielen sieglos, die vergangenen vier Begegnungen gingen allesamt verloren. Dem HSV wiederum gelang vor der Länderspielpause ein 1:1-Achtungserfolg gegen Topklub Borussia Dortmund.

Blickt man auf die Tabelle, rangieren die Rothosen (Platz 13) derzeit zwei Ränge über der Wagner-Elf. Auch die Gegentore sprechen eine klare Sprache: Der HSV stellt mit 16 die achtbeste Defensive der Liga, der FCA mit 24 die schlechteste.

Angesichts dieser Zahlen kann durchaus argumentiert werden, dass die Hanseaten als leichter Favorit in die Partie am Samstag gehen werden. Wer hätte das vor einigen Monaten gedacht?