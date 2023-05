HSV im Aufstiegsrennen: Walter hofft auf Fehler der Konkurrenz

"Die 2. Liga ist kein Selbstläufer. Da ist nichts selbstverständlich. Egal, was war, egal, ob Frühlingsflatter oder Finalflatter - es ist eine schwierige Liga", sagte der 47-Jährige am Donnerstag.

Sonny Kittel (30) zählt wieder zu den HSV-Hoffnungsträgern. © Marcus Brandt/dpa

Die Heidenheimer spielen am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen, die Darmstädter sind am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg gefordert und haben zum dritten Mal die Gelegenheit, den Aufstieg perfekt zu machen. Zuletzt hatten die Hessen zweimal verloren. Der HSV muss zum letzten Spieltag am 28. Mai in Sandhausen antreten. In Magdeburg hatten die Hamburger vor drei Wochen 2:3 verloren.

Gegen die Fürther zählt Sonny Kittel erneut zu den HSV-Hoffnungsträgern. Der 30-Jährige hatte sich zuletzt formstark gezeigt. Walter wünscht sich, dass der Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag doch noch verlängert. "Sonny ist ein toller Mensch und ein toller Fußballer", sagte der Trainer. "Deswegen ist es immer erstrebenswert, dass wir solche Spieler auch bei uns behalten."

Wenn der Verein und die Kittel-Seite einen Konsens finden würden, "der für beide Seiten gut ist, glaube ich, dass wir da auch eine gute Lösung finden werden".