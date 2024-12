HSV-Kapitän Schonlau verrät nach Grusel-Hälfte: Trainer Polzin wurde "sehr laut"

Hamburg - "Schlecht", antwortete Kapitän Sebastian Schonlau (30) nach dem 1:1 beim SSV Ulm 1846 am "Sky"-Mikrofon auf die Frage, mit welchem Wort er die Leistung des HSV in der ersten Hälfte beschreiben würde - eine passende Wahl.

HSV-Interimstrainer Merlin Polzin (34) war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten gegen den SSV Ulm alles andere als zufrieden. © Harry Langer/dpa

Tatsächlich erinnerte der Auftritt der Rothosen im ersten Abschnitt an ganz bittere Pleiten bei Aufsteigern, bei denen die Hamburger sich stets extrem schwertaten - und die für den Aufstieg nötigen Punkte liegen ließen.

Der Abwehrchef verriet im weiteren Verlauf des Gesprächs auch, wie Interimscoach Merlin Polzin (34) auf den Auftritt seiner Mannschaft reagiert hatte: "Er ist sehr laut geworden in der Pause", offenbarte der Verteidiger.

Zudem habe der 34-Jährige seinen Spielern gesagt, dass sie ihre Aufgabe in den ersten 45 Minuten schlicht und einfach nicht erfüllt hätten. "Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgenommen haben", urteilte Polzin selbst am Mikrofon.

Entsprechend sah es zur Pause nach einer hochverdienten Pleite aus, nachdem Aaron Keller (20) die Gastgeber mit einem satten Schuss in Führung gebracht hatte. Aber: Der HSV schlug im zweiten Abschnitt zurück.