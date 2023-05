HSV-Legende Wolfgang Rolff über Europokal-Triumph 1983: "Das war ein Traum"

Auch im WM-Halbfinale 1986 standen sich HSV-Legende Wolfgang Rolff (63, M.) und Weltstar Michel Platini (67, l.) gegenüber - wie im Europokal 1983 triumphierte der Deutsche. © STAFF/AFP

Damals neben Granden wie Siegtorschütze Felix Magath (69) oder Stürmer-Legende Horst Hrubesch (72) in der Startelf: Wolfgang Rolff (63). Im Gespräch mit TAG24 schwelgte der frühere Mittelfeldspieler nun in Erinnerungen an den besonderen Abend in Athen.

"So einen Titel zu gewinnen, schafft man natürlich nicht jedes Jahr. Das ist etwas, wovon man in seiner Jugend träumt. Das dann auch noch in meinem ersten Jahr beim HSV zu schaffen, war einfach toll", verdeutlichte der 63-Jährige.

Rolff hatte dabei nicht nur eine Nebenrolle, sondern entscheidenden Anteil am Finalerfolg: Er war es, der Turins Superstar Michel Platini (67), damals für viele der beste Spieler der Welt, nicht zur Entfaltung kommen ließ.

"Er konnte Spiele natürlich im Alleingang entscheiden, deshalb musste ich ihn eng decken und früh stören. Und wenn er mich dann mal ausgespielt hatte, waren meine Mitspieler da. Als Team haben wir das einfach super gemacht", unterstrich der gebürtige Niedersachse.

Neben dem "Henkelpott" holten die Rothosen in der Saison 1982/83 auch noch die deutsche Meisterschaft nach Hamburg - durch den 2:1-Siegtreffer von Rolff gegen den FC Schalke 04 am letzten Spieltag. "Diese beiden Titel zu gewinnen, das war ein Traum", bekräftigte der Ex-Profi.