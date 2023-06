HSV startet in die Vorbereitung: Alles Wichtige zum Trainingsstart

Hamburg - Es geht wieder los: Nach nur 22 Tagen Sommerpause startet der HSV am heutigen Mittwoch mit Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison. TAG24 hat alles Wichtige zusammengefasst.

Konkretes Interesse haben die Hamburger an Saba Sazonov (21) von Dynamo Moskau, die Verhandlungen sollen demnach bereits fortgeschritten sein.

Insbesondere in der Abwehr müssen und wollen die Hanseaten noch nachlegen: Sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenverteidigerpositionen besteht Handlungsbedarf.

Am gestrigen Dienstag gaben die Rothosen darüber hinaus die ablösefreie Verpflichtung von Uwe-Seeler-Enkel Levin Öztunali (27) vom 1. FC Union Berlin bekannt.

Innenverteidiger Guilherme Ramos (25) kam ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld in den Volkspark, Offensivakteur Immanuel Pherai (22) wurde für 750.000 Euro von Eintracht Braunschweig geholt.

Darüber hinaus wurde Maximilian Rohr (26) nach seiner Ausleihe in der vergangenen Saison fest vom SC Paderborn 07 verpflichtet. Zudem wechselte Flügelstürmer Xavier Amaechi (22) ablösefrei nach Magdeburg.

Am vergangenen Mittwoch verkündete Spielmacher Sonny Kittel (30) seinen nicht ganz freiwilligen Abschied aus Hamburg - der Vertrag des Edeltechnikers läuft am Freitag aus. Hannover 96 hat großes Interesse.

HSV-Coach Tim Walter (47, r.) reist mit seiner Mannschaft im Juli ins Trainingslager nach Kitzbühel. Auch zwei Testspiele stehen in der Vorbereitung bereits fest. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Wer fehlt beim Trainingsauftakt?



Logischerweise nicht mit dabei ist Innenverteidiger Mario Vuskovic (21), der Ende März wegen vermeintlichen Epo-Dopings für zwei Jahre gesperrt wurde. Der Internationale Sportgerichtshof wird sich nun mit dem Fall befassen.

Darüber hinaus muss Walter zunächst auf Mittelfeldmotor Ludovit Reis (23) verzichten. Der Niederländer nahm bis gestern mit der U21 seines Heimatlandes an der EM teil, wird erst nach seinem Urlaub zur Mannschaft stoßen.

Dasselbe gilt für Anssi Suhonen (22) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (21), die aufgrund ihrer Länderspielreisen noch länger Urlaub haben.

Wie sieht der Sommerfahrplan aus?



Die Rothosen starten mit zweitägigen Leistungstests in die Vorbereitung, ehe sie sich am Freitag (14) erstmals auch auf dem Rasen im Volkspark zeigen werden. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) folgt bereits das erste Testspiel beim Landesligisten FC Verden 04.

Vom 6. bis 15. Juli reisen die Hamburger ins Trainingslager nach Kitzbühel, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen. Dort sind zwei weitere Testspiele geplant, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Am 22. Juli (15 Uhr) steigt schließlich die Generalprobe bei den Glasgow Rangers, ehe der HSV eine Woche später in die neue Zweitliga-Saison startet. Der Spielplan wird am Freitag von der DFL veröffentlicht.