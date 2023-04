HSV-Verteidiger Jonas David nach erstem Liga-Tor: "Gibt keinen besseren Moment"

"So oft schieße ich ja nicht aufs Tor, aber in den letzten Monaten habe ich im Training viel versucht und mir ein bisschen was bei Sonny Kittel abgeguckt. Ich wurde anfangs noch belächelt, aber jetzt hat sich die Arbeit gelohnt", strahlte der Abwehrspieler nach Abpfiff.

In der 44. Minute bekam der 23-Jährige rund 25 Meter vor dem Kasten den Ball, fasste sich ein Herz und jagte die Kugel zum Ausgleich in den Winkel! Es war sein erstes Zweitliga-Tor überhaupt.

David hob nach dem Derbysieg die Fans hervor. Diese hatten vor, während und nach dem Spiel für ein wortwörtliches Feuerwerk auf den Tribünen gesorgt. © Axel Heimken / AFP

Doch nicht nur in der Offensive, auch in der Defensive hatte der zuletzt stark in die Kritik geratene David großen Anteil am schlussendlichen Derbysieg - er machte eines seiner besten Spiele im HSV-Trikot.

"Unterm Strich sind es vielleicht nur drei Punkte, aber es ist wichtig, den Fans etwas zurückzugeben. Sie sind in jedem Spiel für uns da, auch wenn wir mal nicht so gut spielen. Dieser Derbysieg wird uns noch weiter zusammenschweißen", prophezeite er anschließend.

Gleichzeitig wusste der Abwehrspieler den Auftritt aber auch einzuordnen: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Woche und wissen zugleich, dass es auch heute Dinge gab, die wir noch besser machen können" - bei seinem Tor war aber alles perfekt!