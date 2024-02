HSV: Wieder zwei Gegentore für Keeper Matheo Raab - Ist er die richtige Wahl?

Zwar zeigte der gebürtige Weilburger im weiteren Verlauf einige Paraden, so richtig sicher wirkte er aber nicht. Unter anderem sprang er in der 68. Minute an einem langen Ball vorbei, hatte Glück, dass daraus kein Tor entstand.

Torhüter Daniel Heuer Fernandes (31) hat derzeit das Nachsehen beim HSV. Nach einigen Patzern in dieser Saison ist er aktuell nur die zweite Wahl im Kasten. © Axel Heimken/dpa

Vor der Partie hatte Interimscoach Merlin Polzin (33) das Festhalten an Raab und den Bankplatz für Daniel Heuer Fernandes (31) mit einfachen Worten erklärt.

"Wir haben uns für Matheo entschieden, weil er seine Sache richtig gut macht. Er hat unser volles Vertrauen", verdeutlichte der 33-Jährige.

So wenig Heuer Fernandes in den vergangenen Wochen auch an seine Topform anknüpfen konnte, so fraglich ist es, ob Raab der HSV-Defensive wirklich die dringend benötigte Sicherheit geben kann.