HSV zu Gast beim SSV Ulm: Alle wichtigen Infos zum ungleichen Duell

Ulm - In der jüngeren Vergangenheit tat sich der HSV gegen die vermeintlich "Kleinen" oft ziemlich schwer. Am heutigen Samstag (13 Uhr) gastieren die Rothosen bei Aufsteiger SSV Ulm. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Duell zusammengefasst.

Der SSV Ulm und der HSV standen sich bisher nur zweimal in der Bundesliga-Saison 1999/2000 gegenüber. Am heutigen Samstag kommt es zum dritten Duell. (Archivfoto) © WITTERS

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ulm: Thiede - Reichert, Strompf, Kolbe - Meier, Maier, Hyryläinen, Rösch - Krattenmacher, Keller - Telalovic



Es fehlen: Geyer (Reha nach Meniskus-OP), N. Kölle (Sprunggelenkverletzung)

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Elfadli - Karabec, Richter - Jatta, Selke, Dompé

Es fehlen: Glatzel (Sehnenabriss), Reis (Muskelverletzung), Meffert (Armverletzung), Baldé (muskuläre Probleme), Raab (Handfraktur), Mickel (Erkältung), Zumberi (Aufbautraining), Öztunali (degradiert), Heyer (degradiert)

Die Bilanz

Erst zweimal haben die beiden Klubs in ihrer Historie gegeneinander gespielt: Das war in der Bundesliga, genauer gesagt in der Saison 1999/2000.

Nachdem die Hamburger im Hinspiel mit 2:1 triumphiert hatten, entschieden die Ulmer das Rückspiel wiederum mit 2:1 für sich. Der HSV wurde am Saisonende Dritter, der SSV stieg als Tabellen-16. direkt wieder ab.