Aus der Traum von der 3. Liga: Pyro-Empfang für Lok Leipzig nach Aufstiegspleite

Ihre Rückkehr haben sich Spieler und Team von Lok Leipzig sicher anders vorgestellt. Sie kamen mit leeren Händen nach Hause und wurden trotzdem gefeiert.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Ihre Rückkehr haben sich Spieler und Team des 1. FC Lokomotive Leipzig sicher anders vorgestellt - statt mit dem Aufstieg kamen sie am Sonntagabend mit leeren Händen in Probstheida an. Gefeiert wurden sie natürlich trotzdem - oder eher erst recht.

Alles in Kürze Lok Leipzig feiert trotz Aufstiegspleite

Pyro-Empfang für die Mannschaft

Trauer über verpassten Aufstieg

Erfolgreiche Saison mit Meisterschaft

Trainer und Sportdirektor bekennen sich zu Lok Mehr anzeigen

Schon in Havelse war gezündelt worden, bei Loks Rückkehr nach Leipzig wurde dann noch einmal richtig aufgefahren. © David Inderlied/dpa Das Empfangskomitee steht in der Abenddämmerung bereit, wie ein Video des Klubs in den sozialen Netzwerken zeigt. Als der Teambus um die Ecke biegt, schießen Fans Raketen in den Himmel, hüllen das Bruno-Plache-Stadion erst in roten, dann in gelben Rauch. So richtig freuen können sich die Spieler bei ihrer Ankunft noch nicht darüber, zu tief sitzt die Trauer über den verpassten Aufstieg. Das hält die Anhänger nicht davon ab, die ganze Mannschaft noch ein bisschen mehr zu feiern und damit sicher auch ein wenig Trost zu spenden. 1. FC Lokomotive Leipzig Nach Steinwurf bei Lok-Leipzig-Spiel: Verletzter Reporter meldet sich zu Wort Denn aller Enttäuschung über die 0:3-Pleite im Relegationsrückspiel gegen Havelse zum Trotz war es eine absolut erfolgreiche Saison für Lok. "Wir sind Meister! Wir sind Pokalsieger! Wir sind Derbysieger in dieser Stadt!", ruft Ratsmitglied Achim Haas auf der Bühne in Erinnerung und erntet eine Menge Applaus. "Aber liebe Fußballfreunde, das ist alles nur machbar, weil es einen zwölften Mann gibt und das seid ihr. Die Mannschaft und ihr seid eine Einheit."

Sportdirektor Toni Wachsmuth mit klarem Bekenntnis zu Lok Leipzig