Lok Leipzig trauert nach Relegations-Drama: "Hört endlich mit dieser Aufstiegsspiele-Kacke auf!"

Garbsen/Leipzig - Die ganze Saison hat Lok Leipzig besonders auf ein Ziel hingearbeitet: den Aufstieg in die 3. Liga ! Doch wie schon 2020 gegen Verl sorgten zwei Relegationsspiele dafür, dass der Traum zunichtegemacht wurde.

Alles in Kürze

Die Trauer stand ihnen ins Gesicht geschrieben: Die Spieler von Lok Leipzig nach dem bitteren 0:3 in Havelse. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zwar versuchten die Sachsen nach dem Abpfiff beim 0:3 in Havelse irgendwie schon wieder das Positive zu sehen. Doch das fiel sichtlich schwer.

Klar, man hatte Blau-Gelb nach einer schwierigen Saison absolut nicht zugetraut, als Regionalliga-Meister und Sachsenpokalsieger die folgende Spielzeit zu beenden.

Doch wenn es schon einmal so läuft, dann möchte man natürlich auch das Maximum herausholen. Die Loksche hielt sich nach dem Sieg über Erzgebirge Aue (6:5) sogar zurück, weil man eben noch in die Relegation musste.

Während Vereine wie die TSG Hoffenheim II einfach so als Meister hochdürfen, mussten die Sachsen wieder die Zusatzspiele bestreiten - und scheiterten. "Leider Gottes sind wir heute wieder das Beispiel dafür, wie blöd die Aufstiegsregelung ist", sagte Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth (38) nach Abpfiff.

In den sozialen Netzwerken legte der Klub nach: "Eine absolut überragende Regionalliga-Saison des 1. FC Lokomotive Leipzig mit 76 Punkten wird am Ende nicht belohnt. Unsere geliebte Loksche scheitert erneut in den absolut sinnfreien Aufstiegsspielen gegen den Meister einer anderen Staffel! Hier, DFB - hört endlich mit dieser Aufstiegsspiele-Kacke auf, denn: MEISTER MÜSSEN AUFSTEIGEN!!!"