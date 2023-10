"Bitterer Schlag für unseren geliebten Verein": Lok Leipzig schockiert nach Vorfall im Bruno

Leipzig - Krimineller Vorfall im Bruno-Plache-Stadion! Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist Opfer eines schweren Einbruchdiebstahls geworden. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Beim 1. FC Lok Leipzig laufen Ermittlungen nach einem schweren Einbruchdiebstahl. (Archivbild) © Picture Point/Roger Petzsche

Während bei der BSG Chemie Leipzig in Leutzsch nach dem 2:1-Testsieg gegen Eintracht Frankfurt auch am Samstag noch heiter Sonnenschein herrscht, geht es im Südosten der Messestadt deutlich trauriger zu.

"Wir sehen es als unsere Pflicht an, euch über einen bedauerlichen Vorfall zu informieren", schrieb der Verein am Samstagvormittag. Man ist Opfer eines besonders schweren Einbruchs in die Geschäftsstelle, dem VIP-Raum und Club Casino geworden.

Zugetragen haben soll sich die Tat, die auch von der Leipziger Polizei bestätigt wurde, im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 22.20 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr.

"Unbekannte Tatverdächtige drangen gewaltsam in die Räume ein und durchsuchten diese. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Elektronik, Trainingsutensilien und Bargeld im Wert einer mittleren vierstelligen Summe", sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

"Viele Türen auf der Geschäftsstelle wurden zerstört, jede Menge Türzargen müssen erneuert und Schlösser ausgetauscht werden", so der Viertligist, der den entstandenen Sachschaden mit 50.000 Euro höher schätzt als die Polizei (40.000 Euro).

Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern und hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen, so Lübcke weiter.