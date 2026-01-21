Bleibt der Trainer? Gibt es noch ein Testspiel? Lok Leipzigs dringende Fragen

Der 1. FC Lokomotive Leipzig startet in zehn Tagen in der Regionalliga Nordost wieder durch. Bleibt der Trainer? Gibt es noch einen Test?

Von Michi Heymann

Leipzig - Ziemlich ausgelassen hat der 1. FC Lokomotive Leipzig am Dienstagabend seinen 60. Geburtstag im Hauptbahnhof gefeiert. Unter anderem wurde ein ganz besonderes Jubiläumstrikot gezeigt und ein Gruß von Lothar Matthäus (64) per Videobotschaft durfte natürlich auch nicht fehlen. Jetzt richtet sich der Blick aber schon wieder auf das Sportliche.

In zehn Tagen dürfen die Fans von Lok Leipzig ihre Mannschaft wieder in der Regionalliga anfeuern.
Denn das ist spätestens seit dem Ende der Winterpause wieder zentrales Thema. Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost verbrachte eine Woche im Trainingslager im türkischen Belek, sprach im Nachgang von einer "überragenden" Zeit.

Martin Mieth, Geschäftsführer bei Lok Leipzig: "Dieses Trainingslager hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, was für uns als Verein möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Tage in Belek waren sportlich wie menschlich ein großer Gewinn und ein wichtiger Baustein für unsere weitere Entwicklung."

Besonders die beiden Testspiele gegen Oberhausen (3:1) und Fortuna Köln (2:2) waren für Trainer Jochen Seitz (49) extrem aufschlussreich, um den Ist-Zustand seiner Mannschaft zu eruieren.

Am 31. Januar geht es - vorausgesetzt, die Witterungsbedingungen geben es her - in der Regionalliga beim ZFC Meuselwitz weiter. Gerne würde Blau-Gelb bis dahin noch ein weiteres Testspiel absolvieren. Der Platz im Bruno-Plache-Stadion lässt das momentan aber nicht zu und offenbar ist es dem Klub auch noch nicht gelungen, einen passenden Gegner zu finden, bei dem man spielen könnte.

Möglich, dass man es also bei internen Trainingspartien bis zum Ligastart belässt.

Verlängert Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz seinen Vertrag?

Jochen Seitz (49, l.) hat sich noch nicht entschieden, ob er über den Sommer hinaus Trainer von Lok Leipzig bleibt. Toni Wachsmuth (39) würde ihn gern halten.
Im Interview mit TAG24 kurz vor Weihnachten sprach Seitz davon, die Entscheidung über seine Vertragsverlängerung möglichst bald treffen zu wollen.

Nach TAG24-Informationen ist allerdings noch nichts unterschrieben, auch wenn Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) gern Klarheit hätte und den Coach über den Sommer hinaus halten wollen würde.

Im Laufe der nächsten Wochen soll aber endlich eine Entscheidung stehen.

