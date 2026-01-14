Nur Rauch im Stream: Fans von Lok Leipzig nebeln bei Testspielsieg das Bild weg

Side (Türkei) - Testspielerfolg für Lok Leipzig am Mittwochnachmittag! Die Sachsen setzten sich innerhalb ihres Türkei-Trainingslagers in Side vor schätzungsweise 400 Zuschauern gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 (1:1) durch. Gegen den aktuell drittplatzierten der Regionalliga West war es ein Duell auf Augenhöhe. Die mitgereisten Fans hatten auch ihren Spaß.

Lok Leipzig hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung gegen Rot-Weiß Oberhausen für sich entscheiden können. (Archvibild) © Picture Point / Gabor Krieg

Schon von Beginn an hatten die Blau-Gelben optisch leicht die Nase vorn, ohne offensiv aber erste Akzente setzen zu können.

Ein Standard musste her - und der saß gleich! Nach einer Ecke von rechts verlängerte Winterneuzugang Filip Kusic das Rund unhaltbar für den Oberhausen-Schlussmann zum 1:0 ins Netz (13.).

Die Freude auf Seiten von Lok hielt allerdings nur kurz. Nur zwei Minuten später bekam auch Rot-Weiß eine Ecke von rechts zugesprochen. Der Vertreter der Regionalliga Nordost bekam die Kugel nicht aus dem Strafraum. Eric Gueye bedankte sich und machte links oben das 1:1.

Danach blieb es lange ruhig auf dem Feld. Weiterhin hatten die Sachsen mehr vom Spiel. Farid Abderrahmane (34.), Eren Öztürk (38.) und Min-Gi Kang (38.) probierten es alle mit Schüssen aus der Distanz, die allerdings harmlos waren.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es aber kurios. Oberhausen konterte und David Grözinger stoppte seinen Gegner mit unfairen Mitteln im Strafraum - Elfmeter! Nachdem der Schiedsrichter per Handzeichen angezeigt hatte, dass er gerne den Videobeweis nutzen wollen würde, den es aber natürlich nicht gab, reichte eine kurze Rücksprache mit seinem Assistenten, um seine Entscheidung bestätigt zu bekommen.

Rot-Weiß nutzte die Chance zur Führung aber nicht. Gueye jagte das Leder rechts oben an die Latte (43.). So ging es mit einem Remis in die Kabinen.