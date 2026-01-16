Camp-Comeback! Lok Leipzig entreißt Liga-Spitzenreiter den Sieg
Kumköy (Türkei) - Zweiter Test, zweiter Erfolg: Zwar reichte es für den 1. FC Lokomotive Leipzig am Freitagnachmittag gegen Fortuna Köln nur zu einem 2:2. Doch die Sachsen bewiesen Moral und holten spät einen 0:2-Rückstand auf.
3:1 konnte der FCL am Mittwoch gegen Rot-Weiß Oberhausen gewinnen. Gegen RWO-Staffelkonkurrent und Spitzenreiter Fortuna Köln gab es nicht den zweiten Sieg, dafür aber ein starkes Comeback.
Trainer Jochen Seitz hatte im Arslan Zeki Demirci Sport Complex einige personelle Lücken zu stopfen. So konnten auch Neuzugang Filip Kusic sowie Jonas Arcalean nur zuschauen - aus Sicherheitsgründen, wie es von Vereinsseite heißt.
Und dann fiel auch noch Stürmer Stefan Maderer kurzfristig aus, den Luc Elsner ersetzte.
Der West-Tabellenführer stellte die Loksche direkt vor einige Herausforderungen, bestimmte die Begegnung im türkischen Trainingslager.
Nach einer halben Stunde belohnte sich die Fortuna: Eine Ecke vollendete der frühere Jugendspieler des Halleschen FC, David Kamm Al-Azzawe, zum 1:0 für die Rot-Weißen.
Lok Leipzig egalisiert 0:2 und gleicht gegen Fortuna Köln noch aus
Lok hatte Probleme und fand offensiv kaum statt. Zur zweiten Halbzeit wechselte Seitz durch, brachte trotz angespannter Personalsituation sechs neue Feldspieler.
Die noch unsortierte Abwehr kassierte wenige Minuten nach dem Seitenwechsel den zweiten Gegentreffer, lag ab der 48. Minute mit 0:2 in Rückstand.
Die Kölner agierten abgezockt, schienen den Sieg über die Zeit zu bringen. Doch Lok hatte noch ein Wörtchen mitzureden.
Ayodele Adetula prüfte Kölns Schlussmann, der den Ball nach vorn abprallen ließ. Eren Öztürk, der nach seinem Startelfeinsatz aus- und kurz zuvor erneut eingewechselt wurde, staubte ab - nur noch 1:2 (77.).
Und es kam noch besser: Wieder kam die Vorlage von Adetula, der nach innen passte. Djamal Ziane netzte zum 2:2-Endstand ein (85.).
Am morgigen Samstag steht die Rückreise nach Leipzig an. Mit zwei ziemlich erfolgreichen Ergebnissen im Gepäck.
