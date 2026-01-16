Camp-Comeback! Lok Leipzig entreißt Liga-Spitzenreiter den Sieg

Kumköy (Türkei) - Zweiter Test, zweiter Erfolg: Zwar reichte es für den 1. FC Lokomotive Leipzig am Freitagnachmittag gegen Fortuna Köln nur zu einem 2:2. Doch die Sachsen bewiesen Moral und holten spät einen 0:2-Rückstand auf.

Gute Stimmung bei Lok Leipzig im türkischen Trainingslager. © 1. FC Lokomotive Leipzig

3:1 konnte der FCL am Mittwoch gegen Rot-Weiß Oberhausen gewinnen. Gegen RWO-Staffelkonkurrent und Spitzenreiter Fortuna Köln gab es nicht den zweiten Sieg, dafür aber ein starkes Comeback.

Trainer Jochen Seitz hatte im Arslan Zeki Demirci Sport Complex einige personelle Lücken zu stopfen. So konnten auch Neuzugang Filip Kusic sowie Jonas Arcalean nur zuschauen - aus Sicherheitsgründen, wie es von Vereinsseite heißt.

Und dann fiel auch noch Stürmer Stefan Maderer kurzfristig aus, den Luc Elsner ersetzte.

Der West-Tabellenführer stellte die Loksche direkt vor einige Herausforderungen, bestimmte die Begegnung im türkischen Trainingslager.

Nach einer halben Stunde belohnte sich die Fortuna: Eine Ecke vollendete der frühere Jugendspieler des Halleschen FC, David Kamm Al-Azzawe, zum 1:0 für die Rot-Weißen.