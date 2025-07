Leipzigs Ziane über seine Zukunft: "Weiß nicht, ob Lok meine letzte Station wird!"

Lok Leipzigs Djamal Ziane spricht im zweiten Teil des TAG24-Interviews unter anderem über den DFB-Pokal-Gegner Schalke und seine Zukunft bei Blau-Gelb.

Von Michi Heymann

Leipzig - Abhaken, weitermachen! Das ist die Mentalität, die Lok Leipzig nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga jetzt an den Tag legen muss, um auch in der nächsten Spielzeit wieder oben angreifen zu können. Einer, der dabei vorangeht, ist Vereinsikone Djamal Ziane (33), der schon zum zweiten Mal ein Relegations-Drama erlebt hat.

Beim Test gegen Rotation Leipzig gelang Stürmer Ziane der Treffer zum zwischenzeitlichen 8:0. © Elke Bahrdt

Wie sieht Djamal Zianes Zukunft bei Lok Leipzig aus?