Das wirklich allerletzte Endspiel für Lok Leipzigs Trainer Civa?

Leipzig - Alles oder nichts! Vermutlich nicht viele Fans hätten damit gerechnet, dass Almedin Civa (51) am Sonntag beim Spiel des 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt (16 Uhr/MDR) noch auf der Trainerbank sitzen würde. Doch nun ist es so. Wenn die Mannschaft jetzt nicht liefert, dann unter seiner Leitung wohl nie mehr.

Lok Leipzigs Trainer Almedin Civa (51) sitzt gegen Erfurt doch noch auf der Bank. Bekommt er tatsächlich noch die Wende hin? © Picture Point / Gabor Krieg

Nach der krachenden 0:5-Pleite gegen Viktoria Berlin am vergangenen Sonntag mit der "schlechtesten Halbzeit unter meiner Regie", wie es Civa selbst sagte, standen eigentlich alle Ampeln auf Rot.

Unter der Woche wurde schließlich ausführlich diskutiert. Vielsagend teilte Präsident Torsten Kracht (56) am Montag noch mit: "Das ist ja längst keine Ergebniskrise mehr, wir spielen auch einfach nicht gut."

Was in der Krisensitzung jetzt genau besprochen wurde, dass sich das am Sonntag gegen Erfurt plötzlich ändern könnte, ist nicht bekannt.

Der Klub machte im Anschluss in einem Statement nur klar, dass man jetzt eine "Lok-Mannschaft mit Schaum vorm Mund sehen" möchte. Sonst? Dann gibt es die nächste Krisensitzung? Wer weiß.

Aber im Anschluss wäre über eine Woche Zeit für den Verein, sich neu aufzustellen, bevor es erst am 8. November zu Rostocks zweiter Mannschaft geht.