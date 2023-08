DFB-Pokal-Kracher Lok gegen Frankfurt: "So viel Security im Stadion wie noch nie!"

Leipzig - 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Ein Traditionsduell, das es in sich hat. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) stehen sich die sportlich weit voneinander entfernten Kontrahenten im DFB-Pokal gegenüber. Im Vorfeld des Hochrisikospiels qualmen die Köpfe bei den Verantwortlichen, die sich um die Sicherheit kümmern müssen. Ein Großeinsatz steht an.