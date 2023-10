Große Fragezeichen bei Lok Leipzig: Wieder kein Sieg - und jetzt?

Es ist die schwerste Zeit, die Almedin Civa (51) mit Lok Leipzig erlebt. Wird er das Team weiterhin trainieren dürfen? © BILD POINT / Gabor Krieg

Am Ende zählen aber in der Regel nur die Fakten. Lok konnte seit sechs Regionalliga-Spielen nicht gewinnen. Der erhoffte Aufstieg in die dritte Liga in dieser Saison ist längst abgehakt. Nach der Sachsenpokal-Pause wartet in zwei Wochen das schwere Auswärtsspiel bei Victoria Berlin. Mit Civa auf der Bank?

Das weiß aktuell wohl noch keiner. Diskussionen wird es in den kommenden Tagen in jedem Fall genug geben. Einige Zuschauer hatten beim Freitagabendspiel Loks Ex-Coach Wolfgang Wolf (66) neben Präsident Torsten Kracht (56) erspäht.

Dass der 66-Jährige aber noch einmal an die Seitenlinie bei den Leipzigern zurückkehrt, ist äußerst unwahrscheinlich.

Große Fragezeichen also bei Lok Leipzig. Doch die Lage wird sich wohl erst entspannen, wenn die Mannschaft endlich wieder Siege einfahren kann.