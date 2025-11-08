Jena wird zum Schattenverfolger für Lok Leipzig: "Dürfen kein Prozent nachlassen!"

Leipzig - In der vergangenen Woche gaben die Anhänger von Lok Leipzig BFC-Dynamo-Coach Dennis Kutrieb (45) noch ihren festen Glauben mit auf den Weg, dass die Berliner am Freitag den FC Carl Zeiss Jena besiegen könnten. Das hat allerdings nicht gereicht und die Thüringer kleben weiterhin wie ein Schatten am Tabellenführer in Blau-Gelb. "Wir dürfen kein Prozent nachlassen", weiß daher Lok-Coach Jochen Seitz (49).

Solange die Loksche ihre Hausaufgaben macht, rückt der Traum vom Aufstieg wieder in greifbare Nähe. Doch die Mannschaft darf "kein Prozent nachlassen", wie der Trainer sagt. © Picture Point / Roger Petzsche

3:2 hieß es am Ende. Jena setzte sich einmal mehr in dieser Saison knapp gegen einen Ligarivalen durch und steht (mit einem Spiel mehr auf dem Konto) nur einen Zähler hinter Lok.

Langsam aber sicher entwickelt sich ein Zweikampf an der Spitze der Regionalliga Nordost, zumal sich der FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt am Samstag gegenseitig die Punkte wegnehmen werden und der Hallesche FC und Atglienicke am Freitag durch ihre Remis wieder Punkte liegen ließen.

Für die Sachsen aber alles nur Nebengeräusche. Wie in der Vorsaison, wo man sensationell das Double holte und nur den Relegationsdämpfer hinnehmen musste, möchte man bei sich bleiben und die nötigen Zähler einfahren, um am Ende der Spielzeit wieder ganz oben stehen zu können.

Dafür muss als Nächstes am Sonntagnachmittag auswärts BFC Preußen Berlin geschlagen werden.

"Die haben momentan einen sehr guten Lauf, haben Zwickau zu Hause geschlagen und in Babelsberg klar gewonnen. Das wird eine richtige schwere Aufgabe für uns", prophezeit Seitz (49) gegenüber TAG24 ein rasantes Spiel zweier Offensivmannschaften.