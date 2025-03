Klare Rote? Bodycheck-Aufreger bei Lok Leipzigs Pleite in Babelsberg

Babelsberg - Letzte Woche beim 3:0 daheim gegen Carl Zeiss Jena so souverän, jetzt stellte sich Lok Leipzig beim SV Babelsberg wieder so an wie bei der Auswärtspleite in Zwickau (1:2) vor zwei Wochen. Der Ligaprimus ließ am Samstagnachmittag wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen und musste sich mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Für Aufregung sorgte eine Szene aus der zweiten Halbzeit.