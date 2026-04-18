18.04.2026 14:59 Lok Leipzig gegen den Halleschen FC im Liveticker: Arcalean-Drama kurz vor der Pause!

Am Samstagnachmittag ist der Hallesche FC bei Lok Leipzig zu Gast. Es geht für Blau-Gelb um wichtige Punkte in der Miesterschaft.

Von Michi Heymann

Leipzig - Jetzt wird es doch noch einmal ganz eng an der Spitze der Regionalliga Nordost! Durch den 2:1-Sieg von Carl Zeiss Jena über Greifswald am Freitagabend ist der Vorsprung von Lok Leipzig plötzlich auf einen Zähler geschmolzen. Gegen den Halleschen FC wollen die Sachsen den alten Abstand am Samstag (14 Uhr) aber wieder herstellen.

Wird es wieder eine enge Kiste zwischen den beiden Mannschaften? © Picture Point / Roger Petzsche Aktueller Spielstand: Lok Leipzig - Hallescher FC 0:0 (0:0) Tore: - 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig bereitet sich auf "Nettigkeiten" von Chemie vor: "Die Sprüche kann ich jetzt nicht sagen" In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

47. Minute: Der HFC kommt gut raus, möchte offensiv wohl jetzt auch am Spielgeschehen teilnehmen.

Start 2. Halbzeit zwischen Lok Leipzig und dem HFC

15.11 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück auf das Feld, gleich geht es weiter.

Halbzeitfazit

In einem chancenarmen Spitzenspiel der Regionalliga Nordost zwischen Lok Leipzig und dem HFC steht es folgerichtig 0:0 zur Pause. Allerdings hatte Blau-Gelb zumindest drei gute Chancen, um in Führung zu gehen, hätte eine Führung also durchaus verdient, weil von den Gästen offensiv gar nichts kam. Bitter aus Sicht der Hausherren: Jonas Arcalean hat sich kurz vor dem Pausenpfiff an der Schulter schwerer verletzt und musste raus.

Halbzeitpause beim Spiel Lok Leipzig gegen den HFC

45.+4 Minute: Schmedemann haut Grözinger um und sieht die Verwarnung. Der Hallenser verletzt sich beim Foul aber selber.

45.+1 Minute: Ganz bitter für Lok! Arcalean hat sich an der Schulter verletzt und muss unter Tränen raus. Der nächste womöglich Langzeitverletzte bei den Sachsen!

45. Minute: Mehrere kleinere Fouls unterbrechen den Spielfluss. Momentan schreit viel nach einem torlosen Remis zur Pause.

41. Minute: Die Gäste werden kurz vor der Halbzeit etwas besser. Passiert hier noch etwas vor dem Pausenpfiff?

38. Minute: Jetzt auch Gelb für Loks Siebeck, der Landgraf gefoult hat.

34. Minute: Abderrahmane, Latte! Den fälligen Freistoß zimmert der Vizekapitän direkt an den Querbalken. Inzwischen hätte sich Lok die Führung verdient.

32. Minute: Landgraf stoppt Adetula bei einem Konter und holt sich damit seine 16. Gelbe Karte der Saison. Rekord in der Regionalliga Nordost!

30. Minute: Zweite dicke Chance für Blau-Gelb! Arcalean bringt eine Flanke von rechts in den Strafraum. Dort steigt Wilton am höchsten und köpft Richtung Kasten. Wieder ist Müller da und wehrt ab.

25. Minute: Wer heute den MDR-Livestream als Variante gewählt hat, um das Spiel zu schauen, muss teilweise ziemlich einstecken. Da läuft kaum etwas rund. Interessiert die 8500 Zuschauer im Bruno aber nicht.

Sehr ruhige Anfangsphase zwischen Lok Leipzig und dem HFC

22. Minute: Weiterhin alles recht verhalten auf dem Feld. Bis auf die Chance von Adetula ist noch nicht viel passiert. Die Teams neutralisieren sich.

15. Minute: Halle lässt Lok weiter kommen, wartet an der Mittellinie. Heißt aber nicht, dass die Gäste nicht schnell gefährlich werden könnten.

12. Minute: Lok ist besser im Spiel. Über die Außen versuchen die Sachsen nach vorn zu kommen. Ertrag gibt es aber noch keinen.

7. Minute: Riesenchance für Lok! Ziane tankt sich auf rechts durch und gibt in die Mitte. Dort steht Adetula und zieht ab. Müller kann aber parieren. Da war mehr drin!

5. Minute: Ruhiges Abtasten bislang auf dem Feld. Die Hausherren sind bemüht, viel Ballbesitz zu haben. Der HFC wartet ab.

1. Minute: Starkes Zeichen! In den ersten 60 Sekunden sind beide Mannschaften stehen geblieben, aus Protest gegen das Regionenmodell, einer mögliche Variante einer Aufstiegsreform.

Die Fans wollen die Kompass-Lösung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

1. Minute: Die Partie läuft, Halle hat angestoßen!

14.05 Uhr: Anpfiff zwischen Lok Leipzig und dem Halleschen FC

Der Ball rollt! Wer holt sich die Punkte am Samstagnachmittag?

14 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Feld

Gleich geht es los. Wegen der TV-Übertragung beim MDR wird ein wenig später als üblich angepfiffen.

13.45 Uhr: Bald geht es los!

Die Aufwärmphase beider Teams ist vorbei. In wenigen Minuten ist Anpfiff im Bruno-Plache-Stadion. Schaffen es die Gäste, den Tabellenführer zu ärgern oder kann Lok den Abstand zu Jena wieder auf vier Punkte ausbauen?

13.11 Uhr: Aufstellungen von Lok Leipzig und dem HFC

Knapp eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn ist inzwischen nun auch klar, welche Teams die jeweiligen Trainer ins Rennen schicken. Der HFC startet folgendermaßen: Müller - Langhammer, Schmedemann, Halili, Löhmannsröben, Landgraf, Kulke, Stierlin, Hartmann, Hauptmann, Fakhro Lok geht die schwere Aufgabe so an: Naumann - Wilton, Abderrahmane, Adetula, Ziane, Siebeck, Zimmer, Arcalean, Cevis, Grözinger, Kusic

12.40 Uhr: Lok Leipzig dezimiert

Ganz bitter für die Loksche im Saisonendspurt: Gleich drei schwere Ausfälle müssen die Sachsen beklagen. Stefan Maderer fehlt in der Offensive seit Wochen an allen Ecken und Enden, wird wegen seinem Haarriss auch noch länger ausfallen. Bei der Chemie-Pleite kamen nun noch Laurin von Piechowski (Muskelfaserriss) und Tobias Dombrowa (Bänderriss im Sprunggelenk) dazu. Ausfälle, die die Leipziger irgendwie kompensieren müssen.