Lok Leipzig nimmt Abstand von rechtsextremer Demo und warnt: "Keine Anreise ohne Ticket!"

Leipzig/Garbsen - Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist am Sonntag beim TSV Havelse zum Aufstiegsrelegationsspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion zu Gast - doch schon am Samstag warnte der Leipziger Verein seine Fans vor einer Anreise ohne Ticket und distanzierte sich von einer rechtsextremen Demo.

Alles in Kürze

So wird in dem Beitrag betont: "Eine Anreise ohne Karte ist somit zwecklos - bitte erspart euch unnötige Wege und mögliche Frustration."

Die Gastgeber-Gemeinde in Garbsen (Niedersachsen) werde großräumig abgesperrt: "Der Zugang zum Stadion erfolgt ausschließlich per Shuttlebus, der von einem zentralen Parkplatz aus fährt. Nur wer ein gültiges Ticket vorzeigen kann, wird zum Sportplatz geshuttelt", hieß es weiter.

Und noch ein weiterer Punkt wird in Bezug auf einen Aufmarsch mit dem Titel "Meister müssen aufsteigen!" klargestellt: "Diese Demonstration in Havelse wurde aus dem Spektrum einer rechtsextremen Person angemeldet und hat mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig nichts zu tun. Wir raten dringend davon ab, an dieser Veranstaltung teilzunehmen."