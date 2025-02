Lok Leipzigs Coach: "Wird nicht so sein, dass wir nur noch Hände hoch durch die Stadt laufen!"

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (48) hat mit seinem Team neun Punkte Vorsprung auf Platz Zwei. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zweistellige Plusgrade werden am Samstag in Leipzig erwartet. Darum fürchtet sich Blau-Gelb aktuell auch nicht vor einer Absage.

Gut so, denn so bleiben die äußerst erfolgreichen Sachsen im Saft. Alle Partien in diesem Jahr wurden gewonnen.

Möglicherweise entscheidend für das Aufstiegsrennen: Das 1:0 über den Halleschen FC am letzten Samstag.

Von einer möglichen Vorentscheidung möchte Trainer Jochen Seitz (48) trotz neun Zählern Vorsprung aber weiterhin nichts wissen.

"Ich würde jetzt hier genauso sitzen, wenn wir jetzt drei Punkte Vorsprung hätten. Denn dann wären wir nach wie vor Tabellenführer", sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Hertha.

"Wenn man jetzt mal die drei nächsten Partien betrachtet: wir haben jetzt Hertha, dann spielen wir in Zwickau und dann gegen Jena. Das sind genauso Top-Partien, wie wir sie jetzt gegen Halle hatten. Und die wollen wir alle gewinnen. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir nur noch Hände hoch durch die Stadt laufen. Sondern wir müssen weiter hart arbeiten", so Seitz.