Jena gar nicht so bedeutend? Wachsmuth-Forderung für Lok Leipzigs "wichtigste Spiele"

Leipzig - Saisonendspurt in der Regionalliga Nordost ! Lok Leipzig möchte am Ende der Spielzeit unbedingt wieder ganz oben stehen, um die Chance für den Sprung in die 3. Liga zu bekommen. Für Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39) ist es gerade die heißeste Phase.

Lok Leipzigs Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39) sieht die aktuellen Spiele als die wichtigsten an. © Picture Point / Gabor Krieg

Die 1:2-Niederlage gegen Verfolger Carl-Zeiss Jena zuletzt tat weh und es "hat schon ein, zwei Tage gedauert", bis die Mannschaft sich wieder gefangen hatte.

Doch nicht das erste Mal in dieser Saison hat Blau-Gelb gezeigt, wie man richtig mit Rückschlägen umgeht. Das vor allen Dingen im zweiten Durchgang überzeugende 4:0 gegen Hertha BSC II am Sonntag ist der Beweis dafür.

Für Wachsmuth ein ganz wichtiges Zeichen, wie er gegenüber TAG24 sagte.

"Kompliment an die Truppe, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben ohnehin gesagt, dass im Prinzip die drei Spiele nach Jena die wichtigsten sind. Hertha, Babelsberg, Zehlendorf: das sind für mich ganz wichtige Spiele, wo ich jeden bei 100 Prozent brauche. Gegen Hertha haben wir schon mal gut angefangen, jetzt fehlen noch zwei."

Babelsberg steckt mitten im Abstiegskampf, hat nur 24 Zähler auf dem Konto und wird am Samstag (14 Uhr) sicherlich Respekt haben, wenn der Tabellenführer in die Filmstadt kommt.